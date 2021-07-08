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В киевском супермаркете ссора в очереди к кассе закончилась поножовщиной

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Киев, Четверг 08 июля 2021 22:02
В киевском супермаркете ссора в очереди к кассе закончилась поножовщиной Фото: полицейский в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в супермаркете произошел конфликт между покупателями на кассе, в результате чего мужчина достал раскладной нож и ранил своего оппонента в живот. Нападавший был арестован, и теперь злоумышленнику "светит" до 8 лет лишения свободы.

Об этом 8 июля передали в пресс-службе Национальной полиции Киева.

ЧП произошло в магазине на проспекте Маршала Рокоссовского в Оболонском районе столицы.

Как выяснилось, ссора вспыхнула между двумя посетителями супермаркета, которые стояли в очереди в кассу. После того как произошла поножовщина, очевидцы инцидента вызвали для пострадавшего "скорую помощь".

В киевском супермаркете ссора в очереди к кассе закончилась поножовщиной

В Киеве в супермаркете посетитель ранил ножом мужчину в очереди к кассе (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Мужчине с ножевым ранением в область живота потребовалась срочная госпитализация. Сейчас им занимаются медики.

Агрессивного покупателя с ножом задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленником оказался 23-летний житель Киева, который ранее "попадал в поле зрения правоохранителей".

Фигуранту уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В киевском супермаркете ссора в очереди к кассе закончилась поножовщиной

Киевлянин ранил ножом мужчину в супермаркете из-за ссоры возле кассы (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в центре Днепра мужчина с ножом набросился в магазине на женщину с годовалым ребенком, и в сети показали видео происшествия.

Также мы писали о том, что недавно в кафе в центре Харькова спор мужчин о Крыме закончился поножовщиной.

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