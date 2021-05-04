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В Кривом Роге подросток стрелял по банкам и попал 6-летней девочке в лицо

Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 3 мая, вечером в Кривом Роге шестилетняя девочка вместе с родителями отдыхали на берегу Соленого озера. Ребенок отошел от взрослых, чтобы погладить коров и вернулся с ранками на щеке и шее. Оказалось, что в девочку попал подросток, который стрелял по банкам из пневматического оружия.

Об этом сообщает "Первый Городской".

Инцидент произошел рядом с улицей Сахарова. Родители попытались задержать обидчика их дочери, но подросток с друзьями сели в машину и уехали. На место происшествия приехала бригада скорой помощи и полиция.

У девочки диагностировали рану на правой щеке и ушиб на шее. При этом мать ребенка отказалась от того, чтобы дочь увезли в больницу.

По предварительной информации, стрелявшему подростку было около 14-лет. В девочку он попал случайно, когда целился по банкам из пневматического оружия.

Отец девочки рассказал, что подросток осуществлял выстрелы прямо из машины.

Напомним, в Одессе восьмиклассник забрызгал из баллончика учительницу на уроке информатики. У педагога после инцидента ожоги роговицы глаза. Ей также понадобился больничный.

Мы также писали о том, что под Сумами 13-летняя школьница затравила учителей. Она держала в страхе всю школу. За подростка к ответственности полиция привлекла мать девочки.

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