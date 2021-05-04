В Кривом Роге подросток стрелял по банкам и попал 6-летней девочке в лицо

Инцидент произошел рядом с улицей Сахарова. Родители попытались задержать обидчика их дочери, но подросток с друзьями сели в машину и уехали. На место происшествия приехала бригада скорой помощи и полиция.

У девочки диагностировали рану на правой щеке и ушиб на шее. При этом мать ребенка отказалась от того, чтобы дочь увезли в больницу.

По предварительной информации, стрелявшему подростку было около 14-лет. В девочку он попал случайно, когда целился по банкам из пневматического оружия.

Отец девочки рассказал, что подросток осуществлял выстрелы прямо из машины.