В Одессе школьник задул из баллончика учительницу: новые подробности скандала

В Одессе полиция квалифицировала действия ученика школы №22, который забрызгал из баллончика учительницу на уроке информатики, как хулиганство. Восьмикласснику грозит до 5 лет лишения свободы или 2 тысячи гривен штрафа. Сама же педагог получила ожоги роговицы глаза, и сейчас на больничном.

Об этом говорится в сюжете " Украина 24 ".

По словам школьного психолога Александры Мельник, подросток признал свою неправоту, и называет причиной поступка возбужденное, раздраженное и агрессивное эмоциональное состояние.

"У него случилось событие - мамы не стало... Он говорит, что во время урока он отвлекался, не работал, замечания учителя ему не нравились, что учитель просит работать", - рассказала она.

Пострадавшая учительница Татьяна Скрипник преподает в школе математику много лет, зарекомендовала себя высокопрофессиональным специалистом. Как говорит директор школы Оксана Смирнова, в день инцидента в 8-м класса она подменяла коллегу по информатике, и с учениками этого класса была не знакома, соответственно не знала, что полтора месяца назад мама Даниила умерла именно в день его рождения.

"Квалифицированный учитель, пользуется уважением среди учеников и родителей, в ее работе конфликтных ситуаций не возникало. Проблемы с поведением у ученика были раньше, несколько лет подряд", - отметила директор.

В школе объясняют, что на уроке ученик огрызался на замечания Скрипник, которая просила парня конспектировать предмет.

"Конфликт произошел из-за того, что учительница потребовала от подростка писать на уроке, но он отреагировал нецензурной бранью. Тогда педагог взяла свой телефон и предупредила, что зафиксирует его поведение", - рассказала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, передает "Рупор".

Другие ученики посоветовали Скрипник не приближаться к подростку, так как тот может ей навредить.

"Когда учительница спросила, каким образом подросток это сделает, он достал баллончик и брызнул ей в лицо", - сказала чиновник.

Как стало известно, отец мальчика музыкант, алкоголем не злоупотребляет. Семья в поле зрения социальных служб или полицейских не попадала.

По словам Буйневич, департамент горсовета будет требовать тщательного и жесткого расследования инцидента. Также она уточнила, что это связано не так с поведением ребенка, на которое могли повлиять определенные обстоятельства, в том числе личного характера, как то, каким образом в его руках оказался баллончик с перцовым наполнением.

"Мы начали проверку, которая касается учебно-воспитательной работы в школе, потому что это - не первый случай, который имел место с участием тех, кто (28 апреля) фигурировал...", - сказала чиновник, добавив, что проверка коснется, в том числе школьного психолога и социального педагога.

После инцидента в школе ученика отправили на дистанционку.

Видео: в Одессе восьмиклассник распылил перцовый баллончик в лицо учительнице на уроке