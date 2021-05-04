У Кривому Розі підліток стріляв по банках і потрапив 6-річній дівчинці в обличчя

Інцидент стався поруч з вулицею Сахарова. Батьки спробували затримати кривдника їх дочки, але підліток з друзями сіли в машину і поїхали. На місце події приїхала бригада швидкої допомоги і поліція.

У дівчинки діагностували рану на правій щоці та забій на шиї. При цьому мати дитини відмовилася від того, щоб дочку відвезли в лікарню.

За попередньою інформацією, підлітку, що стріляв, було близько 14-років. У дівчинку він потрапив випадково, коли цілився по банках з пневматичної зброї.

Батько дівчинки розповів, що підліток здійснював постріли прямо з машини.