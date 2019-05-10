Труїли тарганів: в ТРЦ Кривого Рогу постраждали діти

Діти постраждали через знищення тарганів (фото: колаж РБК-Україна)

У торговому центрі труїли тарганів і через це в дитячому клубі діти отримали отруєння

Діти постраждали в результаті отруєння, яке сталося через знищення тарганів в одному з торгових центрів Кривого Рогу. Про це повідомляє місцеве видання "Перший міський".

Інцидент стався вчора, 9 травня, в приміщенні дитячого клубу в ТЦ "Ліберті". Там труїли тарганів і відвідувачам клубу, які були разом з дітьми, стало погано. Людей почало рвати, після чого всіх вивели на вулицю.

При цьому постраждалі стверджують, що про знищення тарганів їх ніхто не попереджав. За словами очевидців, також охоронці побили одного чоловіка, який не хотів покидати приміщення.

Діти постраждали через знищення тарганів (відео: facebook.com/1tv.kr.ua)

На місце події прибула поліція, медики і рятувальники. Правоохоронні органи заявили, що труїли тарганів на прохання кафе, яке знаходиться на першому поверсі ТЦ. Знищення тарганів проводилася в підвалі, але хімія могли потрапити в дитячий клуб через систему вентиляції.

Відомо, що 10 дітям стало погано. Симптоми отруєння у всіх були різні, хтось кашляв, а деяких навіть нудило.

За словами очевидців, адміністрація дитячого клубу нібито нічого не знала про знищення тарганів. Але при цьому магазини, які знаходилися поруч, були поінформовані про це.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

Жахлива недбалість адміністрації, яка нічого не знає, ну чому ж про знищення знають магазини поруч?

Бідні діти;

Зіпсували свято дитині;

Кошмар;

Жах;

Завжди в "Ліберті" попереджали про знищення тарганів. А цього разу вирішили зробити сюрприз.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як не зіпсувати дитині життя і уникнути постійних ГРВІ.

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