Очень критичный период: астролог сделала предупреждение о дебатах

Астропсихолог Елена Осипенко рассказала о том, каким будет в астрологическом плане день дебатов Зеленского и Порошенко, пятница, 19 апреля. Свой прогноз она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Астролог предупредила, что 19 апреля будет очень сложным днем в астрологическом плане. В 14:12 наступит точная фаза Полнолуния и во время проведения дебатов этот факт может сильно повлиять на подсознание и эмоциональное состояние людей, возбуждая и провоцируя на агрессию.

В 15:40 Луна войдет в знак Скорпиона и этот период продлится до воскресенья. Данное положение увеличивает критичность, язвительность и подозрительность, возможен бесконтрольный выплеск эмоций.

19 апреля будет очень напряженным днем (facebook.com/Елена Осипенко)

"В этот период большая вероятность конфликтов, скандалов и провокаций.Кроме этого, Марс в этот день проходит по 13-му разрушительному градусу Близнецов. Символика градуса: два человека играют в карты; третий, стоящий позади одного из них, подает знаки его оппоненту. Градус указывает на ситуацию, в которой может проявиться хитрость и вероломство. Это символ Обмана", - написала астропсихолог.

Она посоветовала 19 апреля не позволять втягивать свои Души в конфликт политических интриг, а собрать всю свою духовную энергию, всю мудрость всю свою любовь и действовать максимально дипломатично по отношению друг к другу.

"Только в состоянии внутреннего спокойствия и центрированности мы с вами сделаем правильный выбор", - дала свое напутствие Елена Осипенко.

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