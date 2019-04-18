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Когда закончится война в Украине: звезда Битвы Экстрасенсов дала прогноз

STYLERЖизнь    18.04.2019 - 11:57
Когда закончится война в Украине: звезда Битвы Экстрасенсов дала прогноз
Экстрасенс Анна Ефремова рассказала, когда закончится война в Украине (иллюстративное фото / flickr.com/osce_smmu)

Война в Украине закончиться не ранее, чем через три года, считает экстрасенс Анна Ефремова

Война в Украине сразу после второго тура выборов 2019 не закончится. Для этого потребуется минимум три года. Об этом говорит обладательница редкого дара эмпата, звезда проекта "Битва Экстрасенсов" Анна Ефремова. 

По ее словам, ближе к весне следующего года военные действия на Донбассе "приобретут другой оттенок", то есть, обострений не будет. Поспособствует этому, уверена экстрасенс, женщина. При этом Ефремова отмечает, что "неизвестно, из какой страны" будет этот политик. 

Анна не исключает возможности того, что на прекращение войны на Донбассе каким-либо образом повлияет канцлер Германии Ангела Меркель.

"Нам будут предлагать альтернативу - либо держаться за старое, либо получить что-то новое. Причем это будет интересное предложение, амбициозное, но нас оно не порадует особо... Мы сами решим: как нам делать, что нам делать. Если мы будем договариваться, то только на наших условиях", - говорит экстрасенс.

Также для завершения войны потребуются "большие инвестиции, большие деньги".

"У нас есть огромнейшие шансы добиться мира и вернуть территории в течение трех лет… Мы не в самой проигрышной позиции, нам просто нужно сгруппироваться. Судьба нам благоволит. Но в переговорах с международными партнерами нам нужно быть осторожными - то, что они говорят, и то, что они делают - разные вещи", - отмечает она.

"Ближайшие два года, дорогие украинцы, будет не сладко. Но не отчаивайтесь! Не сдавайтесь! Прорвемся!" - резюмировала она.

Когда война на Донбассе закончится

Ранее мольфар и экстрасенс Михаил Тодорив предупредил, что выборы президента Украины, второй тур которых состоится 21 апреля, могут стать отправной точкой для всех последующих неудач жителей нашей страны.

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