Дуже критичний період: астролог зробила попередження про дебати

Астропсихолог Олена Осипенко розповіла про те, яким буде в астрологічному плані день дебатів Зеленського і Порошенка, п'ятниця, 19 квітня. Свій прогноз вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Астролог попередила, що 19 квітня буде дуже складним днем в астрологічному плані. В 14:12 настане точна фаза Повного місяця і під час проведення дебатів цей факт може сильно вплинути на підсвідомість і емоційний стан людей, збуджуючі і провокуючи на агресію.

У 15:40 Місяць увійде в знак Скорпіона і цей період триватиме до неділі. Дане положення збільшує критичність, уїдливість і підозрілість, можливий безконтрольний виплеск емоцій.

19 квітня буде дуже напруженим днем (facebook.com/Олена Осипенко)

"У цей період велика ймовірність конфліктів, скандалів і провокацій.Крім цього, Марс в цей день проходить по 13-му руйнівному градусу Близнюків. Символіка градуса: дві людини грають в карти; третій, що стоїть позаду одного з них, подає знаки його опонентові. Градус вказує на ситуацію, в якій може проявитися хитрість і віроломство. Це символ Обману", - написала астропсихолог.

Вона порадила 19 квітня не дозволяти втягувати свої Душі в конфлікт політичних інтриг, а зібрати всю свою духовну енергію, всю мудрість всю свою любов і діяти максимально дипломатично по відношенню один до одного.

"Тільки в стані внутрішнього спокою і центрованності ми з вами зробимо правильний вибір", - дала своє напуття Олена Осипенко.

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