Кріпачка, німецька модель і покоївка: жінки та пристрасть у житті Тараса Шевченка

Через свою емоційність і тонку душевну природу Тарас Шевченко, як і багато поетів, часто закохувався. Однак пригоди супроводжували його на кожному кроці, позбавляючи можливості випробувати щастя шлюбу й кохання з жінкою, про яку він мріяв, особливо в останні роки його життя.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія, Сніданок з 1+1, YouTube-канал Гра Долі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто ж були ці музи, що надихали поета, приносили радість і тугу, кохали його і стали його коханими. Їх було чимало, але ми зупинимося на кількох.

Оксана Коваленко

Першою ніжною дитячою прихильністю стала Оксана Коваленко, дівчина-кріпачка, яка мешкала неподалік і була молодша за поета на три роки.

Їхні матері, стежачи за їхньою дружбою, мріяли про майбутній союз дітей, але доля не змогла зробити їх парою - їхня рання прихильність не перетворилася на справжні почуття.

Спочатку пан Енгельгард повів Тараса у Вільно, видаючи його за козака, а потім, у січні 1840 року, Оксану видали заміж за кріпака К. М. Сороку із сусіднього села.

Про це Тарас дізнався, повернувшись до Кирилівки чотирнадцять років по тому, вже як вільна людина. Образ Оксани залишався живим у його серці, і його душа, згодом, надихала його на створення творів.

Оксана Коваленко (фото: скріншот зі "Сніданку з 1+1")

Амалія Клодберг

15-річна німецька модель, майбутня дружина вчителя і друга Тараса Шевченка, художника Івана Сошенка, стала об'єктом уваги поета.

У 1839 році, ще до його навчання в Академії мистецтв у Петербурзі, Тарас зобразив її у ліжку з розпущеним волоссям на портреті, підписавши його "Чевченко". Саме так Амалія вимовляла його ім'я.

Сам Сошенко у своїх листах розповідав, що Тарас руйнував усі його наміри на одруження і придбання квартири Клодберг, тож, дізнавшись про близькі стосунки між поетом і його нареченою, він не витримав і вигнав Шевченка.

Варвара Рєпніна

Найтривалішим і найглибшим почуттям у житті Тараса Григоровича стало кохання до Варвари Рєпніної, доньки Малоросійського генерал-губернатора князя Миколи Рєпніна-Волконського.

Знайомство Кобзаря з Варварою відбулося в Яготині 1843 року, коли він приїхав, щоб зробити копію портрета її батька. На той момент Варварі було 35 років, і вона була старша за поета на сім років. Їхні почуття були взаємними, але через відмінності в соціальному статусі шлюб не був можливий.

Їхній роман тривав рік, увесь період, поки Шевченко працював художником у будинку князя. На прощання Варвара подарувала Тарасові самостійно сплетений шарф, а він їй - свій автопортрет.

Після розставання вони продовжували підтримувати зв'язок довгі роки, листуючись, навіть коли поет був на засланні. Коли Шевченко помер, Рєпніна виділила кошти на створення пам'ятника великому поету зі своїх особистих заощаджень.

Варвара Рєпіна (фото: wikipedia.org)

Катерина Піунова

Після повернення із заслання, у віці 43 років, поет зосередив свої зусилля на пошуку дружини, звернувшись до друзів із проханням про сватання.

У цей час у його житті з’явилася акторка Нижегородського театру, Катерина Піунова.

Поет поринув у глибоке кохання до 16-річної артистки і навіть допоміг їй отримати місце в трупі.

Однак незважаючи на його зусилля, дівчина відкинула його увагу і втекла до Казані з молодим актором, за якого пізніше вийшла заміж.

Катерина Піунова (фото: wikipedia.org)

Марія Максимович

Предметом особливої уваги в житті Тараса Шевченка залишається його зв'язок із Марією Максимович.

Донині існують запеклі суперечки щодо природи їхніх стосунків, оскільки достеменно невідомо, що саме пов'язувало поета з дружиною близького друга, Михайла Максимовича.

Деякі біографи наголошують на тому, що до появи Шевченка Максимовичі не мали дітей, і припускають, що їхній малюк насправді є результатом таємних романтичних стосунків між Тарасом і Марією.

Інші ж відкидають цю версію, стверджуючи, що між поетом і дружиною друга існувала лише дружба.

Марія Максимович (фото: wikipedia.org)

Ликерія Полусмакова

Останньою пристрастю Тараса Шевченка була Ликерія Полусмакова, молода покоївка віком 20 років.

Тарас Григорович дуже прагнув завоювати її серце, щедро обдаровуючи дорогими подарунками, і навіть планував одружитися з нею. Він навіть найняв викладача етикету, щоб долучити свою обраницю до гарних манер.

Однак їхньому шлюбу не судилося відбутися. Після нетривалих уроків із викладачем Тарас Григорович раптово втрутився и побачив їхні обійми.

Пізніше Лікерія вийшла заміж за іншого чоловіка, який, на жаль, виявився алкоголіком. Після його смерті вона переїхала до Канева, щоб піклуватися про могилу Шевченка.

Ликерія Полусмакова (фото: wikipedia.org)