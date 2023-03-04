В Криму жінка "запалювала" під трек "Чорнобаївка": окупанти в гніві

Що відомо

У мережі повідомляють, що місцева бізнес-леді Анжеліка К. слухала трек із закликами до ліквідації російських окупантів у своїй автівці.

На відео з паркінгу видно, що жінка вийшла із салону і стояла під звуки треку "Чорнобаївка" українського гурту "ДІТИ Фрістайла".

Пропагандистські канали називають пісню "націоналістичною", а саму жінку - "дамочкою з поганим музичним смаком".

Вимагають покарати жінку

До того ж у мережі користувачі заявляють, що формально це публічне виконання забороненої пісні та дискредитація ЗС РФ.

Також закликають правоохоронні органи розібратися в ситуації та покарати жінку.