В Криму жінка "запалювала" під трек "Чорнобаївка": окупанти в гніві

В окупованому Криму жінка на повну гучність увімкнула в авто трек "Чорнобаївка". Проросійські жителі звернулися у поліцію та вимагають покарати жінку.
Відео з'явилось у російських Telegram-каналах.
У мережі повідомляють, що місцева бізнес-леді Анжеліка К. слухала трек із закликами до ліквідації російських окупантів у своїй автівці.
На відео з паркінгу видно, що жінка вийшла із салону і стояла під звуки треку "Чорнобаївка" українського гурту "ДІТИ Фрістайла".
Пропагандистські канали називають пісню "націоналістичною", а саму жінку - "дамочкою з поганим музичним смаком".
До того ж у мережі користувачі заявляють, що формально це публічне виконання забороненої пісні та дискредитація ЗС РФ.
Також закликають правоохоронні органи розібратися в ситуації та покарати жінку.
Раніше ми повідомляли, що на виступі Путіна у Москві лунала українська похоронна пісня.
Також ми писали про українські пісні, які були вкрадені у громадян України росіянами.