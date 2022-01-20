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Держи вора! Смотрите видео об украинских песнях, которые были украдены у нас россиянами

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 17:56
Держи вора! Смотрите видео об украинских песнях, которые были украдены у нас россиянами Напоминаем о песнях, которые были украдены россиянами у украинцев (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Гимн СССР (который впоследствии перекочевал в главную государственную песню России), "Вот кто-то с горочки спустился" с "голубого огонька" 90-х, "Любо, братцы, любо", "Поручик Голицын" и даже застольная "Ой, мороз, мороз" – все это были украинские песни!

Дело в том, что так называемые "великороссы" сплагиатили и немножко изменили "Епічний фрагмент" Николая Лысенко, "В саду осіннім айстри білі", "Друже Ковалю", гимн махновцев "Любо, братці, любо", и тот же "Ой, мороз, мороз"...

Чтобы узнать больше подробностей о том, как и зачем "имперцы" воровали достояние украинского народа – смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.

А какие вы еще знаете украинские песни или другие культурные и художественные произведения, которые россияне выдают за свои достижения?

Делитесь мнениями по этому поводу в комментариях на Facebook-странице Styler.

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Ранее мы писали о том, как украинская песня запустила новый тренд в ТикТок и возглавила чарты в нескольких странах.

Также слушайте мини-альбом киевской команды квіткіс – его ребята посвятили "бетонно-стеклянным джунглям" Киева, которые "стимулируют к выживанию", но вместе с тем "дарят кучу романтических возможностей и эстетического удовольствия".

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