Держи вора! Смотрите видео об украинских песнях, которые были украдены у нас россиянами

Напоминаем о песнях, которые были украдены россиянами у украинцев (коллаж: Styler)

Гимн СССР (который впоследствии перекочевал в главную государственную песню России), "Вот кто-то с горочки спустился" с "голубого огонька" 90-х, "Любо, братцы, любо", "Поручик Голицын" и даже застольная "Ой, мороз, мороз" – все это были украинские песни! Дело в том, что так называемые "великороссы" сплагиатили и немножко изменили "Епічний фрагмент" Николая Лысенко, "В саду осіннім айстри білі", "Друже Ковалю", гимн махновцев "Любо, братці, любо", и тот же "Ой, мороз, мороз"...

Чтобы узнать больше подробностей о том, как и зачем "имперцы" воровали достояние украинского народа – смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.

А какие вы еще знаете украинские песни или другие культурные и художественные произведения, которые россияне выдают за свои достижения? Делитесь мнениями по этому поводу в комментариях на Facebook-странице Styler. И не забудьте подписаться на канал РБК-Украина, чтобы не упустить самые актуальные информативные видео и интересные интервью.