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В Крыму женщина "зажигала" под трек "Чорнобаївка": оккупанты в гневе

Женщина в Крыму слушала украинскую песню (скриншот)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированном Крыму женщина на полную громкость включила в авто трек "Чорнобаївка". Пророссийские жители обратились в полицию и потребовали наказать женщину.

Видео появилось в российских Telegram-каналах.

Что известно

В сети сообщают, что местная бизнес-леди Анжелика К. слушала трек с призывами к ликвидации российских оккупантов в своем автомобиле.

На видео с паркинга видно, что женщина вышла из салона и стояла под звуки трека "Чорнобаївка" украинской группы "ДІТИ Фрістайла".

Пропагандистские каналы называют песню "националистической", а саму женщину - "дамочкой с плохим музыкальным вкусом".

Требуют наказать женщину

К тому же, в сети пользователи заявляют, что формально это публичное исполнение запрещенной песни и дискредитация ВС РФ.

Также призывают правоохранительные органы разобраться в ситуации и наказать женщину.

Ранее мы сообщали, что на выступлении Путина в Москве звучала украинская похоронная песня.

Также мы писали об украинских песнях, которые были украдены у граждан Украины россиянами.

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