В Криму учнів молодших класів уже вчать користуватися зброєю: обурливе відео

В окупованому Росією Криму дітей у школі почали навчати поводитися зі зброєю. Молодші школярі на відео розбирають і збирають автомат.

На кадрах показані молоді школярі, котрі у Сімферополі розбирають і збирають автомат. До того ж влаштовують змагання, хто зробить це швидше.

Загалом окупанти відкрили курси початкового військового вишколу.

"Не лише для школярів, а й для вихованців дитсадка. Про це повідомив спікер так званого парламенту анексованого Криму", - пояснив омбудсмен.

На цих курсах діти займаються стройовою підготовкою, єдиноборствами та навчаються поводитися зі зброєю.

"Правозахисники підкреслюють, що у Криму з початку російської анексії вирощують молоду армію, готову вбивати та вмирати за Росію. Підтвердженням цьому є рух "юнармії", який почав діяти на території Криму з 2014-го року. А, як відомо, серед молодих російських солдатів, які воюють і гинуть в Україні, багато тих, хто ще у школі виховувався в цій же "юнармії", - написав Лубінець.

Також він зазначив, що в Росії з вересня змінять шкільну програму, додавши новий предмет - "Навчальна воєнна підготовка".

У Криму дітей навчають поводитися зі зброєю (скриншот)