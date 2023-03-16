В Криму учнів молодших класів уже вчать користуватися зброєю: обурливе відео
В окупованому Росією Криму дітей у школі почали навчати поводитися зі зброєю. Молодші школярі на відео розбирають і збирають автомат.
Відео з'явилось на сторінці омбудсмана Дмитра Лубінця у Telegram.
На кадрах показані молоді школярі, котрі у Сімферополі розбирають і збирають автомат. До того ж влаштовують змагання, хто зробить це швидше.
Загалом окупанти відкрили курси початкового військового вишколу.
"Не лише для школярів, а й для вихованців дитсадка. Про це повідомив спікер так званого парламенту анексованого Криму", - пояснив омбудсмен.
На цих курсах діти займаються стройовою підготовкою, єдиноборствами та навчаються поводитися зі зброєю.
"Правозахисники підкреслюють, що у Криму з початку російської анексії вирощують молоду армію, готову вбивати та вмирати за Росію. Підтвердженням цьому є рух "юнармії", який почав діяти на території Криму з 2014-го року. А, як відомо, серед молодих російських солдатів, які воюють і гинуть в Україні, багато тих, хто ще у школі виховувався в цій же "юнармії", - написав Лубінець.
Також він зазначив, що в Росії з вересня змінять шкільну програму, додавши новий предмет - "Навчальна воєнна підготовка".
У Криму дітей навчають поводитися зі зброєю (скриншот)
Раніше ми повідомляли, що у Криму дітям розповідають про "українських нацистів" та змушують малювати рашистські плакати.
Також ми писали, що у Донецькій області дітей вчать збирати автомати і знімати розтяжки.