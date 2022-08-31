ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне готовят украинских детей к войне: учат собирать автоматы и снимать растяжки (видео)

Новина українською →
Донецкая область, Среда 31 августа 2022 17:33
Россияне готовят украинских детей к войне: учат собирать автоматы и снимать растяжки (видео) В Донецкой области россияне учат детей собирать автоматы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Мелекино Донецкой области российские оккупанты начали учить украинских детей военному делу. В частности, в "лагере неопионерии путинюгента" детям показывают, как обращаться с оружием.

Видео в Telegarm опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, такие "учения" проходят для детей из Мариуполя и Волновахи.

Оккупанты детей учат:

  • снимать растяжки;
  • собирать/разбирать автомат;
  • тактическому бою;
  • боевому сложению парашюта;
  • тактической медицины

Андрющенко говорит, что россияне с детства учат украинских детей убивать.

"Они реально готовят наших детей убивать их сверстников с детства. Только за то, что они не русские", - написал он.

На видео говорится, что такие навыки пригодятся несовершеннолетним, которые будут связывать свою жизнь с военным делом. Однако это может только травмировать детей и сделать их жестокими.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе угрожают отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в школу.

Также мы писали, в Мариуполе доставлена скорой женщина всю ночь просидела на скамейке под отделением больницы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь