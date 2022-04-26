ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Крыму детям рассказывают об "украинских нацистах" и заставляют рисовать рашистские плакаты, - Денисова

Новина українською →
Крым, Вторник 26 апреля 2022 15:09
В Крыму детям рассказывают об "украинских нацистах" и заставляют рисовать рашистские плакаты, - Денисова Фото: в Крыму детям рассказывают об "украинских нацистах" (facebook)
Автор: Евгений Прокопенко

Позорная политика милитаризации детей на территории Крыма продолжается. Формирование идеологии рашизма осуществляется в детских садах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

"Воспитателей на временно оккупированном полуострове заставляют проводить с детьми разъяснительное обучение о "спецоперации" в Украине. В игровой форме навязывают идеологию борьбы с националистами и нацистами на примере Украины. Тем самым пытаются стереть в сознании детей украинскую идентичность", - пишет Денисова.

По ее словам, в детских садах дети вынуждены рисовать плакаты с рашистской символикой «Z».

Также по приказу руководства учебных заведений, воспитатели обязаны узнавать у детей об отношении их родителей к "спецоперации" в Украине. При обнаружении «неблагонадежных» родителей, информация подается в оккупационных карательных органов.

Напомним, Людмила Денисова призвала помочь с эвакуацией 58 детей-сирот детей лишенных родительской опеки из Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Война в Украине
DAILY
Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны