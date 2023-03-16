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В Крыму учеников младших классов учат пользоваться оружием: возмутительное видео

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Крым, Четверг 16 марта 2023 11:38
В Крыму учеников младших классов учат пользоваться оружием: возмутительное видео Детей в Крыму учат пользоваться оружием (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированном Россией Крыму детей в школе начали учить обращаться с оружием. Младшие школьники на видео разбирают и собирают автомат.

Видео появилось на странице омбудсмана Дмитрия Лубинца в Telegram.

На кадрах показаны молодые школьники, которые в Симферополе разбирают и собирают автомат. К тому же устраивают соревнования, кто сделает это быстрее.

В целом оккупанты открыли курсы начальной военной подготовки.

"Не только для школьников, но и для воспитанников детсада. Об этом сообщил спикер так называемого парламента аннексированного Крыма", - объяснил омбудсмен.

На этих курсах дети занимаются строевой подготовкой, единоборствами и учатся обращаться с оружием.

"Правозащитники подчеркивают, что в Крыму с начала российской аннексии выращивают молодую армию, готовую убивать и умирать за Россию. Подтверждением этому является движение "юнармии", которое начало действовать на территории Крыма с 2014 года. А, как известно, среди молодых российских солдат, воюющих и погибающих в Украине, много тех, кто еще в школе воспитывался в этой же "юнармии", - написал Лубинец.

Также он отметил, что в России с сентября изменят школьную программу, добавив новый предмет - "Учебная военная подготовка".

В Крыму учеников младших классов учат пользоваться оружием: возмутительное видеоВ Крыму учеников младших классов учат пользоваться оружием: возмутительное видеоВ Крыму детей учат обращаться с оружием (скриншот)

Ранее мы сообщали, что в Крыму детям рассказывают об "украинских нацистах" и заставляют рисовать рашистские плакаты.

Также мы писали, что в Донецкой области детей учат собирать автоматы и снимать растяжки.

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