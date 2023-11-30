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"Крим - це Кримська область?": блогерка Верба вразила "знаннями" про Україну (відео)

Верба розповіла, де знаходиться Маріуполь (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)
Автор: Поліна Іваненко

Відома українська блогерка Юлія Вербінець (Верба) спробувала відповісти на прості питання про Україну. Зокрема, дівчина пригадувала, скільки у нашій країні областей, де саме знаходитьсяМаріуполь та що таке Крим.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) свої "знання" про Україну Верба продемонструвала у новому відео, яке вийшло в Instagram блогерки Марії Паньків.

Скільки областей в Україні

Коли Верба почула це питання, вона одразу визнала, що їй дуже соромно. Дівчина не стала приховувати, що навряд чи зможе правильно відповісти.

"Боже, я не знаю, це жах. Мені дуже соромно. Я не знаю", - заявила блогерка.

Втім, згодом Верба усе ж вирішила припустити, що в Україні 25 областей. Паньків поправила дівчину й зазначила, що областей 24. А потім вона поставила блогерці ще одне питання, вже про Крим.

Верба мала розповісти, якою адміністративною одиницею вважається Крим. Спочатку дівчина припустила, що Крим це "Кримська область", потім видала, що він - "Донецька область". І лише після того, як Паньків почала ставила навідні питання, блогерка усе ж сказала, що Крим є Автономною Республікою.

Також вона сказала, де знаходиться Ужгород. А потім Верба зуміла правильно сказати, у якій області знаходиться Маріуполь. 

Коментарі під відео з блогеркою закриті. Втім, Паньків розмістила ще один допис з Вербою, під яким користувачі почали критикувати блогерку. Вони пишуть:

  • "Навіщо знімати цю тупу ...? Відписка"
  • "Вона ж тупа, нащо до неї підходити?"
  • "Яка ж ця Верба страшна".

Реакція коментаторів на відео з Вербою (скріншот)

Хто така Юлія Верба

Дівчині 20 років, вона мешкає в Івано-Франківську. Блогерка активно веде соцмережі, робить огляди на свої "луки" та демонструє розкішне життя.

Нещодавно Верба потрапила у скандал. Дівчина похизувалася тим, що купила нову іномарку, а підписники зазначили, що на тлі повномасштабної війни вона могла б допомогти армії.

Після цього Верба спробувала виправдатися. Вона купила авто для ЗСУ, але знову нарвалася на хейт.

Нагадаємо, нещодавно Ніколас Карма показав, скільки коштує образ скандальної блогерки Верби.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що відома українська співачка таємно вийшла заміж.

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