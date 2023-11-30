"Крим - це Кримська область?": блогерка Верба вразила "знаннями" про Україну (відео)

Відома українська блогерка Юлія Вербінець (Верба) спробувала відповісти на прості питання про Україну. Зокрема, дівчина пригадувала, скільки у нашій країні областей, де саме знаходитьсяМаріуполь та що таке Крим.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) свої "знання" про Україну Верба продемонструвала у новому відео, яке вийшло в Instagram блогерки Марії Паньків.
Коли Верба почула це питання, вона одразу визнала, що їй дуже соромно. Дівчина не стала приховувати, що навряд чи зможе правильно відповісти.
"Боже, я не знаю, це жах. Мені дуже соромно. Я не знаю", - заявила блогерка.
Втім, згодом Верба усе ж вирішила припустити, що в Україні 25 областей. Паньків поправила дівчину й зазначила, що областей 24. А потім вона поставила блогерці ще одне питання, вже про Крим.
Верба мала розповісти, якою адміністративною одиницею вважається Крим. Спочатку дівчина припустила, що Крим це "Кримська область", потім видала, що він - "Донецька область". І лише після того, як Паньків почала ставила навідні питання, блогерка усе ж сказала, що Крим є Автономною Республікою.
Також вона сказала, де знаходиться Ужгород. А потім Верба зуміла правильно сказати, у якій області знаходиться Маріуполь.
Коментарі під відео з блогеркою закриті. Втім, Паньків розмістила ще один допис з Вербою, під яким користувачі почали критикувати блогерку. Вони пишуть:
Дівчині 20 років, вона мешкає в Івано-Франківську. Блогерка активно веде соцмережі, робить огляди на свої "луки" та демонструє розкішне життя.
Нещодавно Верба потрапила у скандал. Дівчина похизувалася тим, що купила нову іномарку, а підписники зазначили, що на тлі повномасштабної війни вона могла б допомогти армії.
Після цього Верба спробувала виправдатися. Вона купила авто для ЗСУ, але знову нарвалася на хейт.
Нагадаємо, нещодавно Ніколас Карма показав, скільки коштує образ скандальної блогерки Верби.
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