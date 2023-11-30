"Крым - это Крымская область?": блогерша Верба поразила "знаниями" об Украине (видео)

Сколько областей в Украине

Когда Верба услышала этот вопрос, она сразу признала, что ей очень стыдно. Девушка не стала скрывать, что вряд ли сможет правильно ответить.

"Боже, я не знаю, это ужас. Мне очень стыдно. Я не знаю", - заявила блогерша.

Впрочем, впоследствии Верба решила предположить, что в Украине 25 областей. Панькив поправила девушку и отметила, что областей 24. А потом она задала блогерше еще один вопрос, уже о Крыме.

Верба должна была рассказать, какой административной единицей считается Крым. Сначала девушка предположила, что Крым это "Крымская область", затем выдала, что он - "Донецкая область". И только после того, как Панькив начала задавать наводящие вопросы, блогерша все же сказала, что Крым является Автономной Республикой.

Также она сказала, где находится Ужгород. А затем Верба сумела правильно сказать, в какой области находится Мариуполь.

Комментарии под видео с блогершей закрыты. Впрочем, Панькив разместила еще один пост с Вербой, под которым пользователи начали критиковать блогершу. Они пишут:

"Зачем снимать эту тупую ...? Отписка"

"Она же тупая, зачем к ней подходить?"

"Какая же эта Верба страшная".

Реакция комментаторов на видео с Вербой (скриншот)

Кто такая Юлия Верба

Девушке 20 лет, она живет в Ивано-Франковске. Блогерша активно ведет соцсети, делает обзоры на свои "луки" и демонстрирует роскошную жизнь.

Недавно Верба попала в скандал. Девушка похвасталась тем, что купила новую иномарку, а подписчики отметили, что на фоне полномасштабной войны она могла бы помочь армии.

После этого Верба попыталась оправдаться. Она купила авто для ВСУ, но снова нарвалась на хейт.