Українська блогерка Юля Верба купила собі "мерса" за 10 млн і жорстко оскандалилася

Однак українців обурило, коли Юля показала свою нову автівку - розкішний "мерс". Люди кажуть, що ці гроші сильно би допомогли нашим хлопцям виграти війну проти Росії.

20-річна українська топ-блогерка Юля Верба має понад мільйон підписників і вже років зо шість веде свою сторінку в Instagram. Сьогодні дівча входить в топ українських блогерів, відповідно заробляє і може дозволити собі розкішне життя.

Дивіться нижче в матеріалі Styler деталі скандалу з Вербою.

Перефарбувалася в білявку і похизувалася обновкою

Юля днями показала себе у всій красі. В коротенькій суконці, з новим білявим довгим волоссям і за кермом новенького Mercedes-Benz S 580 2023 року випуску.

Середня ціна за таке авто коливається від 7 до 10 мільйонів гривень. У мережі її захейтили, бо вважають, що зараз не на часі хизуватися такими дорогими покупками.

"Так, я блондинка і так, я купила есочку. 2023 рік! 580, чотирьохлітрова, ахх звір. Тепер Юлічка Верба рухається на потужному апараті.

Колись я не могла позволити собі новий айфон,а зараз можу позволити собі купити найновішого мерседеса з салону. Мрійте, працюєте і все буде! Ну як вам?", - підписала світлини блогерка.

Юля Верба похизувалася "мерсом" (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Українцям такі понти не сподобалися

Під новим постом блогерки-мільйонниці тонни хейту і негативних відгуків:

Краще б на ЗСУ задонатила, чим купила собі помойку

Якби в неї хтось з сім'ї чи близьких людей був на війні, вона б думала, що купувати, а що ні. І не жила б точно так. А так вони всіх відкупили і живуть собі як хочуть, бо війна їх не торкається

Для когось війна в країні люди гинуть, а для когось есочка, бля*ь

А тут вже більше місяця неможливо зібрати 200 к хлопцям на автівку. Щоб хлопці просто могли вижити.. Які різні світи

Ці понти, мабуть, не закінчаться, навіть коли сусідам Верби ракета залежить прямо на кухню. Жодного дня без облизування самої себе

Але і п*здець, скільки би можна було купити б/у автомобілів, для того щоб витягувати поранених хлопців

Хто така Юля Верба

Дівчині всього 20 років, вона - івано-франківська блогерка-мільйонниця. Повне ім'я зірки - Юлія Вербинець, відома вона більше як Verba, або Верба.

Кар'єру блогерки Юлія розпочала у 2017 році, коли зареєструвалася у Instagram та ділилася з першими дописувачами фотографіями з життя. Дівчина не соромилася знімати кожен свій крок, показувати, що вона їсть, які купує речі і чим займається.

Юля любить похизуватися розкішним життям (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Щирість та позитивний настрій Верби підкупив аудиторію і згодом на неї почали підписуватись все більше людей. Вже в 2019 році Юлія отримала премію "Найкращий лайфстайл-блогер" від Blogger Zone, а в 2021 увійшла до рейтингу "Найвпливовіших жінок України" за версією видання "Фокус".

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Ходять чутки" Юлія зізналася, що за одну рекламу у своєму Instagram-блозі бере 20 тисяч доларів, а за місяць у неї може бути близько сотні рекламних співробітництв.

Літню "відпустку" Верба провела в Португалії (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

Зірка мережі купила вже три квартири, одну з яких віддала мамі, кілька розкішних автівок, серед яких і цей чорний "мерс".

Не варто згадувати про люскові речі і подорожі в різні куточки світу, якими Верба себе частенько балує.