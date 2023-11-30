"Крим - це Кримська область?": блогерка Верба вразила "знаннями" про Україну (відео)

Відома українська блогерка Юлія Вербінець (Верба) спробувала відповісти на прості питання про Україну. Зокрема, дівчина пригадувала, скільки у нашій країні областей, де саме знаходитьсяМаріуполь та що таке Крим.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) свої "знання" про Україну Верба продемонструвала у новому відео, яке вийшло в Instagram блогерки Марії Паньків.

Скільки областей в Україні

Коли Верба почула це питання, вона одразу визнала, що їй дуже соромно. Дівчина не стала приховувати, що навряд чи зможе правильно відповісти.

"Боже, я не знаю, це жах. Мені дуже соромно. Я не знаю", - заявила блогерка.

Втім, згодом Верба усе ж вирішила припустити, що в Україні 25 областей. Паньків поправила дівчину й зазначила, що областей 24. А потім вона поставила блогерці ще одне питання, вже про Крим.

Верба мала розповісти, якою адміністративною одиницею вважається Крим. Спочатку дівчина припустила, що Крим це "Кримська область", потім видала, що він - "Донецька область". І лише після того, як Паньків почала ставила навідні питання, блогерка усе ж сказала, що Крим є Автономною Республікою.

Блогерка Верба відповіла на прості питання про Україну pic.twitter.com/Sy1BXxVkbb — Поліна Іваненко (@polinarbcua) November 30, 2023

Також вона сказала, де знаходиться Ужгород. А потім Верба зуміла правильно сказати, у якій області знаходиться Маріуполь.

Коментарі під відео з блогеркою закриті. Втім, Паньків розмістила ще один допис з Вербою, під яким користувачі почали критикувати блогерку. Вони пишуть:

"Навіщо знімати цю тупу ...? Відписка"

"Вона ж тупа, нащо до неї підходити?"

"Яка ж ця Верба страшна".

Реакція коментаторів на відео з Вербою (скріншот)

Хто така Юлія Верба

Дівчині 20 років, вона мешкає в Івано-Франківську. Блогерка активно веде соцмережі, робить огляди на свої "луки" та демонструє розкішне життя.

Нещодавно Верба потрапила у скандал. Дівчина похизувалася тим, що купила нову іномарку, а підписники зазначили, що на тлі повномасштабної війни вона могла б допомогти армії.

Після цього Верба спробувала виправдатися. Вона купила авто для ЗСУ, але знову нарвалася на хейт.