"Крым - это Крымская область?": блогерша Верба поразила "знаниями" об Украине (видео)
Известная украинская блогерша Юлия Вербинец (Верба) попыталась ответить на простые вопросы об Украине. В частности, девушка вспоминала, сколько в нашей стране областей, где находится Мариуполь и что такое Крым.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) свои "знания" об Украине Верба продемонстрировала в новом видео, которое появилось в Instagram блогерши Марии Панькив.
Сколько областей в Украине
Когда Верба услышала этот вопрос, она сразу признала, что ей очень стыдно. Девушка не стала скрывать, что вряд ли сможет правильно ответить.
"Боже, я не знаю, это ужас. Мне очень стыдно. Я не знаю", - заявила блогерша.
Впрочем, впоследствии Верба решила предположить, что в Украине 25 областей. Панькив поправила девушку и отметила, что областей 24. А потом она задала блогерше еще один вопрос, уже о Крыме.
Верба должна была рассказать, какой административной единицей считается Крым. Сначала девушка предположила, что Крым это "Крымская область", затем выдала, что он - "Донецкая область". И только после того, как Панькив начала задавать наводящие вопросы, блогерша все же сказала, что Крым является Автономной Республикой.
Блогерка Верба відповіла на прості питання про Україну pic.twitter.com/Sy1BXxVkbb— Поліна Іваненко (@polinarbcua) November 30, 2023
Также она сказала, где находится Ужгород. А затем Верба сумела правильно сказать, в какой области находится Мариуполь.
Комментарии под видео с блогершей закрыты. Впрочем, Панькив разместила еще один пост с Вербой, под которым пользователи начали критиковать блогершу. Они пишут:
- "Зачем снимать эту тупую ...? Отписка"
- "Она же тупая, зачем к ней подходить?"
- "Какая же эта Верба страшная".
Реакция комментаторов на видео с Вербой (скриншот)
Кто такая Юлия Верба
Девушке 20 лет, она живет в Ивано-Франковске. Блогерша активно ведет соцсети, делает обзоры на свои "луки" и демонстрирует роскошную жизнь.
Недавно Верба попала в скандал. Девушка похвасталась тем, что купила новую иномарку, а подписчики отметили, что на фоне полномасштабной войны она могла бы помочь армии.
После этого Верба попыталась оправдаться. Она купила авто для ВСУ, но снова нарвалась на хейт.
Напомним, недавно Николас Карма показал, сколько стоит образ скандальной блогерши Вербы .
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