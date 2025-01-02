"Крим наш": Данилко показав, як у Сімферополі на Новий рік "запалювали" під його хіти (відео)

Що показав Данилко у своїх соцмережах

У блозі артист опублікував відео, де можна побачити, як у Сімферополі люди просто на вулиці святкують новорічну ніч. На ролику видно, як вони відриваються під відомий хіт Вєрки Сердючки "Все будет хорошо". У танці закружляли навіть Дід Мороз і Снігуронька, які є головними героями багатьох російських казок.

"Крим наш. Сімферополь. Новорічна ніч 2025", - йдеться у підписі до відео.

Не дивлячись на те, що у Криму веселилися під російськомовну пісню Сердючки, росіяни все одно через це влаштували істерику. У ролику можна почути, як автор нецензурною лексикою висловлюється про все, що відбувається. Z-патріот захотів побити тих, хто вирішив потанцювати під пісню Андрія Данилка.

Що відомо про позицію Андрія Данилка стосовно війни в Україні

Виконавець, як відомо, завжди підтримував і підтримує свою батьківщину. Після початку повномасштабної російсько-української війни він навіть змінив свій хіт "Євробачення" - "Lasha Tumbai" на "Russia Goodbye", де прямим текстом висловлює свою думку про представників РФ через їхню агресію щодо нашої країни.

Зірка також відомий масштабною благодійністю. Він продав на аукціоні автомобіль, який колись належав Фредді Мерк'юрі, а виручені кошти передав для будівництва медичного центру. Проте більшість своїх благодійних вчинків знаменитість все ж воліє не афішувати і залишати їх у секреті.

Андрій Данилко у ролі Вєрки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)