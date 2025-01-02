"Крым наш": Данилко показал, как в Симферополе на Новый год "зажигали" под его хиты (видео)

Что показал Данилко в своих соцсетях

В блоге артист опубликовал видео, где можно увидеть, как в Симферополе люди прямо на улице празднуют новогоднюю ночь. На ролике видно, как они отрываются под известный хит Верки Сердючки "Все будет хорошо". В танце закружились даже Дед Мороз и Снегурочка, которые являются главными героями многих российских сказок.

"Крым наш. Симферополь. Новогодняя ночь 2025", - говорится в подписи к видео.

Несмотря на то, что в Крыму веселились под русскоязычную песню Сердючки, россияне все равно из-за этого устроили истерику. В ролике можно услышать, как автор нецензурной лексикой высказывается обо всем происходящем. Z-патриот захотел побить тех, кто решил потанцевать под песню Андрея Данилко.

Что известно о позиции Андрея Данилко касательно войны в Украине

Исполнитель, как известно, всегда поддерживал и поддерживает свою родину. После начала полномасштабной российско-украинской войны он даже изменил свой хит "Евровидения" - "Lasha Tumbai" на "Russia Goodbye", где прямым текстом выражает свое мнение о представителях РФ из-за их агрессии в отношении нашей страны.

Звезда также известен масштабной благотворительностью. Он продал на аукционе автомобиль, который когда-то принадлежал Фредди Меркьюри, а вырученные средства передал для строительства медицинского центра. Однако большинство своих благотворительных поступков знаменитость все же предпочитает не афишировать и оставлять их в секрете.

Андрей Данилко в роли Верки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)