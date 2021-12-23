Кричал, что я "вата": драка львовских депутатов на сессии попала на видео

Во Львове на сессии райсовета депутаты устроили потасовку - дерущихся народных избранников пытались разнять коллеги, но конфликтующие стороны успели и потолкаться, и обменяться ударами, и побороться, повалив друг друга.

Инцидент 23 декабря сняла на видео Юлия Рудницкая, после чего кадры были опубликованы в Telegram-канале " Пьемонт ".

Выясняли отношения между собой при помощи рукоприкладства 27-летний депутат от ВО "Свобода", глава комиссии по культуре и ветеран АТО Богдан Федун и 32-летний депутат от "Самопомич", олимпийский призер по карате Станислав Горуна.

Другие депутаты пытались остановить драку призывами успокоиться, пробовали отгородить их друг от друга, и в конце концов разняли участников потасовки.

Видео: во Львове депутаты Федун и Горуна устроили потасовку 23 декабря

Как рассказал позже Горуна о конфликте в комментарии ZAXID.NET, его соперник сразу после заседания сессии райсовета принялся его словесно оскорблять и "начал кричать, что я "вата"".

"Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк", - озвучил причину потасовки депутат.

Далее, по словам Горуны, Федун начал его оскорблять и бросаться.

"Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто повалил его на землю", - рассказал депутат-каратист.

Из-за чего конкретно у Федуна возникли претензии к Горуне, он не уточнил.