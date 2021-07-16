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В Раде снова произошла драка: кого ударили на этот раз (фото)

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Киев, Пятница 16 июля 2021 10:59
В Раде снова произошла драка: кого ударили на этот раз (фото) Фото: в Верховной Раде снова произошла драка(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Верховной Раде Украины 16 июля снова произошла драка между парламентариями. На этот раз что-то не поделили депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко и депутат от "Слуги народа" Николай Сольский.

Об этом сообщает фотокорреспондент РБК-Украина.

Конфликт начался с того, что нардеп Вадим Ивченко набросился на Николая Сольского и нанес ему удар.

Народных избранников быстро утихомирили, но причина стычки пока остается неизвестной.

В Раде снова произошла драка: кого ударили на этот раз (фото)

В Раде снова произошла драка: кого ударили на этот раз (фото)

В Раде снова произошла драка: кого ударили на этот раз (фото)В Раде подрались депутаты (фото: РБК-Украина)

Отметим, что Ивченко Вадим Евгеньевич — депутат Верховной Рады Украины VIII, IX созывов от ВО "Батькивщина". Заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Сопредседатель МГО "Депутатский контроль".

Николай Тарасович Сольский — украинский юрист, предприниматель. Народный депутат Украины IX созыва. Член партии "Слуга народа".

Отметим, что эта драка может уже считаться третьей в этом созыве.

Напомним, 1 июля, на народного депутата "Слуги народа" Никиту Потураева во время пресс-брифинга в Верховной Раде напала женщина, которая пришла в качестве журналиста.

К слову, народные депутаты Николай Тищенко и Александр Куницкий устроили конфликт в столовой Верховной Рады, который сопровождался выбиванием телефона и оскорблениями.

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