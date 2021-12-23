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Кричав, що я "вата": бійка львівських депутатів на сесії потрапила на відео

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Львів, Четвер 23 грудня 2021 17:36
Кричав, що я "вата": бійка львівських депутатів на сесії потрапила на відео Колаж РБК-Україна: у Львові депутати влаштували бійку
Автор: Володимир Костирін

У Львові на сесії райради депутати влаштували штовханину - народних обранців, які билися, намагалися розняти колеги, але конфліктуючі сторони встигли і поштовхатися, і обмінятися ударами, і поборотися, поваливши один одного.

Інцидент 23 грудня зняла на відео Юлія Рудницька, після чого кадри були опубліковані в Telegram-каналі "П'ємонт".

З'ясовували стосунки між собою за допомогою рукоприкладства 27-річний депутат від ВО "Свобода", голова комісії з культури та ветеран АТО Богдан Федун та 32-річний депутат від" Самопоміч", олімпійський призер з карате Станіслав Горуна.

Інші депутати намагалися зупинити бійку закликами заспокоїтися, пробували відгородити їх один від одного, і врешті-решт розняли учасників бійки.

Відео: у Львові депутати Федун і Горуна влаштували бійку 23 грудня

Як розповів пізніше Горуна про конфлікт у коментарі ZAXID.NET, його суперник відразу після засідання сесії райради почав його словесно ображати і "почав кричати, що я "вата"".

"Я йому сказав: "Якби ти був нормальним чоловіком, ти би мені це сказав при особистій зустрічі, коли ми зустрічалися і обговорювали ці всі питання, а не зараз на камеру. А зараз ти себе поводиш як сопляк", - озвучив причину бійки депутат.

Далі, за словами Горуни, Федун почав його ображати та кидатися.

"Спробував мене головою вдарити, потім коліном, рукою на мене замахнувся. Я просто повалив його на землю", - розповів депутат-каратист.

Через що конкретно у Федуна виникли претензії до Горуни, він не уточнив.

Раніше повідомлялося, що влітку у Верховній Раді нардепи влаштували бійку прямо в сесійній залі.

Також ми писали про те, що перед цим під Києвом депутати селищної ради влаштували бійку, яка закінчилася госпіталізацією.

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