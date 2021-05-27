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Под Киевом депутаты поссовета устроили потасовку: закончилось госпитализацией (видео)

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Киевская область, Четверг 27 мая 2021 23:47
Под Киевом депутаты поссовета устроили потасовку: закончилось госпитализацией (видео) Фото: Елена Сокотюк, депутат (facebook.com/e.sokotyuk)
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в поселке городского типа Коцюбинское произошел конфликт между депутатами после закрытия сессионного заседания поселкового совета, который перерос в драку и закончился госпитализацией одного из политиков.

Об этом 27 мая сообщил депутат Дмитрий Белоцерковец в своем Facebook.

По его словам, на однопартийца Елену Сокотюк ("УДАР") напал депутат Александр Хвостенко ("Новые лица") за то, что женщина снимала на видео потасовку между депутатами "Новых лиц" и местным активистом, который ставил им "неудобные вопросы".

"Елена Сокотюк громко заявила о том, что видит и фиксирует противоправные действия. После этого Хвостенко выбил у нее телефон из рук и ударил", - говорится в публикации.

Также отмечается, что пострадавшая сейчас характеризует свое состояние как плохое.

В "УДАРе" потребовали от правоохранителей тщательного расследования этого инцидента, а от руководства партии "Новые лица" - реакции на действия депутата, чье поведение назвали "абсолютно недопустимым".

Видео потасовки опубликовала журналист Ирина Федорив в своем YouTube-канале.

Видео: потасовка между депутатами Коцюбинского поселкового совета

Ранее сообщалось, что депутат Харьковского горсовета подрался в центре города, и инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Напомним также, что перед этим в Черкассах нардеп устроил драку в ресторане и попал в больницу с разбитой головой.

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