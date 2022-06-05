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Крестный ход и молитвы "за всех нас грешных": каким было последнее богослужение в Святогорской лавре

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Воскресенье 05 июня 2022 08:13
Крестный ход и молитвы "за всех нас грешных": каким было последнее богослужение в Святогорской лавре Каким было последнее богослужение в Святогорской лавре (svlavra.church.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска 4 июня обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата в Донецкой области. Вследствие этого загорелся Всехсвятский скит.

22 мая состоялось последнее богослужение, сообщают на сайте лавры.

Как прошло богослужение

В 5 неделю после Пасхи в лавре отмечали память святителя и чудотворца Николая Мирликийского.

Состоялись праздничные богослужения, посвященные этому престольному празднику. Память святителя Николая Чудотворца почиталась в Святых Горах с начала основания обители.

В этом году из-за обстрелов молебен святителю Николаю проходит в Успенском соборе.

22 мая Божественную литургию в Успенском соборе возглавил митрополит Святогорский Арсен.

Война внесла изменения в традиционный порядок богослужения. Крестный ход с уважаемой иконой святителя Николая на этот раз был совершен вокруг Святогорской Лавры, на нижней территории.

Вечером того же дня после молебна состоялся еще один крестный ход двумя святынями, прибывшими в Лавру. Иконы торжественно были перенесены из Успенского собора в Покровский храм.

Крестный ход и молитвы &quot;за всех нас грешных&quot;: каким было последнее богослужение в Святогорской лавреКрестный ход и молитвы &quot;за всех нас грешных&quot;: каким было последнее богослужение в Святогорской лавреКрестный ход и молитвы &quot;за всех нас грешных&quot;: каким было последнее богослужение в Святогорской лавреКрестный ход и молитвы &quot;за всех нас грешных&quot;: каким было последнее богослужение в Святогорской лавреКрестный ход и молитвы &quot;за всех нас грешных&quot;: каким было последнее богослужение в Святогорской лавреКрестный ход и молитвы &quot;за всех нас грешных&quot;: каким было последнее богослужение в Святогорской лавреКрестный ход и молитвы &quot;за всех нас грешных&quot;: каким было последнее богослужение в Святогорской лавреКрестный ход и молитвы &quot;за всех нас грешных&quot;: каким было последнее богослужение в Святогорской лавреКрестный ход и молитвы &quot;за всех нас грешных&quot;: каким было последнее богослужение в Святогорской лавреКрестный ход и молитвы &quot;за всех нас грешных&quot;: каким было последнее богослужение в Святогорской лавреКрестный ход и молитвы &quot;за всех нас грешных&quot;: каким было последнее богослужение в Святогорской лавреКрестный ход и молитвы &quot;за всех нас грешных&quot;: каким было последнее богослужение в Святогорской лавреКрестный ход и молитвы &quot;за всех нас грешных&quot;: каким было последнее богослужение в Святогорской лавреКаким было последнее богослужение в Святогорской лавре (svlavra.church.ua)

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. В результате загорелось деревянное здание Всехсвятского скита.

Также мы писали, как выглядел уникальный храм до обстрела российскими войсками.

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Донецкая область церковь
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