Крестный ход и молитвы "за всех нас грешных": каким было последнее богослужение в Святогорской лавре

Российские войска 4 июня обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата в Донецкой области. Вследствие этого загорелся Всехсвятский скит.

Как прошло богослужение

В 5 неделю после Пасхи в лавре отмечали память святителя и чудотворца Николая Мирликийского.

Состоялись праздничные богослужения, посвященные этому престольному празднику. Память святителя Николая Чудотворца почиталась в Святых Горах с начала основания обители.

В этом году из-за обстрелов молебен святителю Николаю проходит в Успенском соборе.

22 мая Божественную литургию в Успенском соборе возглавил митрополит Святогорский Арсен.

Война внесла изменения в традиционный порядок богослужения. Крестный ход с уважаемой иконой святителя Николая на этот раз был совершен вокруг Святогорской Лавры, на нижней территории.

Вечером того же дня после молебна состоялся еще один крестный ход двумя святынями, прибывшими в Лавру. Иконы торжественно были перенесены из Успенского собора в Покровский храм.