Крестный ход и молитвы "за всех нас грешных": каким было последнее богослужение в Святогорской лавре
Российские войска 4 июня обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата в Донецкой области. Вследствие этого загорелся Всехсвятский скит.
22 мая состоялось последнее богослужение, сообщают на сайте лавры.
Как прошло богослужение
В 5 неделю после Пасхи в лавре отмечали память святителя и чудотворца Николая Мирликийского.
Состоялись праздничные богослужения, посвященные этому престольному празднику. Память святителя Николая Чудотворца почиталась в Святых Горах с начала основания обители.
В этом году из-за обстрелов молебен святителю Николаю проходит в Успенском соборе.
22 мая Божественную литургию в Успенском соборе возглавил митрополит Святогорский Арсен.
Война внесла изменения в традиционный порядок богослужения. Крестный ход с уважаемой иконой святителя Николая на этот раз был совершен вокруг Святогорской Лавры, на нижней территории.
Вечером того же дня после молебна состоялся еще один крестный ход двумя святынями, прибывшими в Лавру. Иконы торжественно были перенесены из Успенского собора в Покровский храм.
Каким было последнее богослужение в Святогорской лавре (svlavra.church.ua)
Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. В результате загорелось деревянное здание Всехсвятского скита.
Также мы писали, как выглядел уникальный храм до обстрела российскими войсками.