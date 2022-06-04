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Всехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистами

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Суббота 04 июня 2022 22:13
Всехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистами Всехсвятский скит (svlavra.church.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В субботу, 4 июня, в Донецкой области российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата. Всехсвятский скит, сгоревший в результате обстрела, считался памятником деревянного зодчества и был крупнейшим деревянным храмом Украины.

Как выглядел уникальный храм - читайте ниже.

Храмы Всехсвятского скита собраны местными плотниками из массивных сосновых бревен. Скит обнесен деревянным частоколом с тесовыми воротами и угловыми башнями.

В 2000 годах было расчищено место для первых скитских зданий и начата подготовка к строительству храма в честь Всех святых. Благословение на строительство дал старец.

Всехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиВсехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиМесто будущего скита (svlavra.church.ua)

В непоколебимую основу храма был положен закладной камень с памятной надписью, а также камни от различных древних церквей.

Всехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиВсехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистами

Закладной камень (svlavra.church.ua)

Уже через два года после закладки храм был построен. Иконостас храма Всех святых выполнен в традициях северных листов XVI–XVII веков и украшен богатой деревянной резьбой.

Всехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистами

Иконостас Всехсвятского храма (svlavra.church.ua)

На колокольне Всехсвятского храма собраны сброшенные колокола закрытых в безбожные советские годы церквей. На главном колоколе отлиты слова Святого Евангелия о воскресении мертвых: "Если мертвые услышат голос Божьего Сына и услыша оживут".

Всехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиКолокола Всехсвятского скита (svlavra.church.ua)

К 2009 году на месте высаженного в 1947 г. Всехсвятского храма построен одноименный деревянный храм. Построен храм из сосновых бревен.

Всехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистами

Храм Всех Святых (svlavra.church.ua)

Сейчас Всехсвятский скит является хозяйственным подворьем Святогорской Лавры: на переданных монастырю землях выращивают картофель и зерно. Вокруг скита разбит плодовый сад на 600 корней. Здесь находятся два пруда, теплица, птичник, виноградник, конюшня и пасека на 150 пчелиных семей.

В скиту проживает 15 человек братии. В частности, в Святогорский скит всех святых доступ ограничен и возможен только для паломнических групп в сопровождении монастырского экскурсовода.

Всехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиВсехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиВсехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиВсехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиВсехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиВсехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиВсехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиВсехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиВсехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиВсехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистамиВсехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистами

Всехсвятский скит (svlavra.church.ua)

Напомним, 4 июня российские войска в очередной раз обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. В результате загорелось деревянное здание Всехсвятского скита.

В частности, пламя полностью охватило главный храм. О пострадавших неизвестно.

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