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Хресна хода і молитви "за всіх нас грішних": яким було останнє богослужіння у Святогірській лаврі

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Неділя 05 червня 2022 08:13
Хресна хода і молитви "за всіх нас грішних": яким було останнє богослужіння у Святогірській лаврі Яким було останнє богослужіння у Святогірській лаврі (svlavra.church.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська 4 червня обстріляли Святогірську лавру Московського патріархату у Донецькій області. Внаслідок цього загорівся Всехсвятський скит.

22 травня відбулось останнє богослужіння, повідомляють на сайті лаври.

Як пройшло богослужіння

У 5 тиждень після Великодня у лаврі відзначали пам'ять святителя і чудотворця Миколи Мирлікійського.

Відбулися святкові богослужіння, присвячені цьому престольному святу. Пам'ять святителя Миколи Чудотворця вшановувалась у Святих Горах з початку заснування обителі.

Цього року через обстріли молебень святителю Миколі відбувається в Успенському соборі.

22 травня Божественну літургію в Успенському соборі очолив митрополит Святогірський Арсен.

Війна внесла зміни до традиційного порядку богослужіння. Хресна хода з шанованою іконою святителя Миколая цього разу була здійснена навколо Святогірської Лаври, на нижній території.

Увечері того ж дня після молебню відбувся ще один хресний хід двома святинями, які прибули до Лаври. Ікони урочисто були перенесені з Успенського собору до Покровського храму.

Хресна хода і молитви &quot;за всіх нас грішних&quot;: яким було останнє богослужіння у Святогірській лавріХресна хода і молитви &quot;за всіх нас грішних&quot;: яким було останнє богослужіння у Святогірській лавріХресна хода і молитви &quot;за всіх нас грішних&quot;: яким було останнє богослужіння у Святогірській лавріХресна хода і молитви &quot;за всіх нас грішних&quot;: яким було останнє богослужіння у Святогірській лавріХресна хода і молитви &quot;за всіх нас грішних&quot;: яким було останнє богослужіння у Святогірській лавріХресна хода і молитви &quot;за всіх нас грішних&quot;: яким було останнє богослужіння у Святогірській лавріХресна хода і молитви &quot;за всіх нас грішних&quot;: яким було останнє богослужіння у Святогірській лавріХресна хода і молитви &quot;за всіх нас грішних&quot;: яким було останнє богослужіння у Святогірській лавріХресна хода і молитви &quot;за всіх нас грішних&quot;: яким було останнє богослужіння у Святогірській лавріХресна хода і молитви &quot;за всіх нас грішних&quot;: яким було останнє богослужіння у Святогірській лавріХресна хода і молитви &quot;за всіх нас грішних&quot;: яким було останнє богослужіння у Святогірській лавріХресна хода і молитви &quot;за всіх нас грішних&quot;: яким було останнє богослужіння у Святогірській лавріХресна хода і молитви &quot;за всіх нас грішних&quot;: яким було останнє богослужіння у Святогірській лавріЯким було останнє богослужіння у Святогірській лаврі (svlavra.church.ua)

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області. В результаті загорілася дерев'яна будівля Всіхсвятського скиту.

Також ми писали, як виглядав унікальний храм до обстрілу російськими військами.

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