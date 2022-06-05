Хресна хода і молитви "за всіх нас грішних": яким було останнє богослужіння у Святогірській лаврі

Російські війська 4 червня обстріляли Святогірську лавру Московського патріархату у Донецькій області. Внаслідок цього загорівся Всехсвятський скит.

Як пройшло богослужіння

У 5 тиждень після Великодня у лаврі відзначали пам'ять святителя і чудотворця Миколи Мирлікійського.

Відбулися святкові богослужіння, присвячені цьому престольному святу. Пам'ять святителя Миколи Чудотворця вшановувалась у Святих Горах з початку заснування обителі.

Цього року через обстріли молебень святителю Миколі відбувається в Успенському соборі.

22 травня Божественну літургію в Успенському соборі очолив митрополит Святогірський Арсен.

Війна внесла зміни до традиційного порядку богослужіння. Хресна хода з шанованою іконою святителя Миколая цього разу була здійснена навколо Святогірської Лаври, на нижній території.

Увечері того ж дня після молебню відбувся ще один хресний хід двома святинями, які прибули до Лаври. Ікони урочисто були перенесені з Успенського собору до Покровського храму.