Хресна хода і молитви "за всіх нас грішних": яким було останнє богослужіння у Святогірській лаврі
Російські війська 4 червня обстріляли Святогірську лавру Московського патріархату у Донецькій області. Внаслідок цього загорівся Всехсвятський скит.
22 травня відбулось останнє богослужіння, повідомляють на сайті лаври.
Як пройшло богослужіння
У 5 тиждень після Великодня у лаврі відзначали пам'ять святителя і чудотворця Миколи Мирлікійського.
Відбулися святкові богослужіння, присвячені цьому престольному святу. Пам'ять святителя Миколи Чудотворця вшановувалась у Святих Горах з початку заснування обителі.
Цього року через обстріли молебень святителю Миколі відбувається в Успенському соборі.
22 травня Божественну літургію в Успенському соборі очолив митрополит Святогірський Арсен.
Війна внесла зміни до традиційного порядку богослужіння. Хресна хода з шанованою іконою святителя Миколая цього разу була здійснена навколо Святогірської Лаври, на нижній території.
Увечері того ж дня після молебню відбувся ще один хресний хід двома святинями, які прибули до Лаври. Ікони урочисто були перенесені з Успенського собору до Покровського храму.
Яким було останнє богослужіння у Святогірській лаврі (svlavra.church.ua)
Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області. В результаті загорілася дерев'яна будівля Всіхсвятського скиту.
Також ми писали, як виглядав унікальний храм до обстрілу російськими військами.