Крестины Арчи: Меган Маркл и принц Гарри определились с крестными родителями

Меган Маркл и принц Гарри наконец-то выбрали крестных родителей для своего сына Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора. Об этом сообщает издание Express.

Меган Маркл пригласила свою близкую подругу, знаменитую теннисистку Серену Уильямс, стать крестной матерью для Арчи. Герцогиня Сассекская и спортсменка дружат уже более 10 лет и имя Серены Уильямс называли и ранее в списке претенденток. Однако она будет не единственной крестной матерью малыша Арчи. Второй станет еще одна подруга Меган Маркл – известный стилист Джессика Малруни.

Будет у наследника принца Гарри и два крестных отца. Это друг герцога Сассекского Марк Дайер, а также человек, благодаря которому познакомились Меган Маркл и принц Гарри – Маркус Андерсон.

Меган Маркл, принц Гарри и новорожденный Арчи

Таинство крещения Арчи Гаррисона Маунбаттена-Виндзора запланировано на 6 июля. Церемония состоится в личной часовне королевы Елизаветы II в Виндзорском замке. Известно, что мероприятие будет закрытым и присутствовать смогут только самые близкие люди – не более 25 человек.

На данный момент неизвестно, будет ли присутствовать на крещении сама королева Елизавета, так как ранее мы сообщали о том, что в начале июля у нее запланированы поездки в Ирландию и на восток Англии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл решила сэкономить на церемонии крещения своего сына Арчи.

А также мы сообщали о том, что в качестве претенденток на роль крестных были названы Амаль Клуни и Опра Уинфри.