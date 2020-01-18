Крещенский сочельник: что нельзя делать и главные приметы этого дня

18 января православные верят, что талая вода приносит силу и омолаживает
Какой сегодня праздник. 18 января православные всего мира отмечают день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник. В этот день верующие придерживаются строгого поста. Также наши предки называли этот день "Голодная кутья". В этот период прекращались обильные застолья и веселье. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога. Девушки 18 января часто умывались снегом, чтобы сделать кожу более белой и красивой.
Наши предки верили, что снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни. Поэтому, снегом умывались, а талую воду долго хранили
Крещенский вечер – день покаяния, подготавливающий верующих к великому празднику Крещение Господне, который отличается пышностью и торжественностью.
Крещенский сочельник отмечается 18 января (фото из открытых источников)