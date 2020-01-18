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Крещенский сочельник: что нельзя делать и главные приметы этого дня

STYLERЖизнь    18.01.2020 - 07:03
Крещенский сочельник: что нельзя делать и главные приметы этого дня
Праздник 18 января 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

18 января православные верят, что талая вода приносит силу и омолаживает

Какой сегодня праздник. 18 января православные всего мира отмечают день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник. В этот день верующие придерживаются строгого поста. Также наши предки называли этот день "Голодная кутья". В этот период прекращались обильные застолья и веселье. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога. Девушки 18 января часто умывались снегом, чтобы сделать кожу более белой и красивой.

Наши предки верили, что снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни. Поэтому, снегом умывались, а талую воду долго хранили

Крещенский вечер – день покаяния, подготавливающий верующих к великому празднику Крещение Господне, который отличается пышностью и торжественностью.

Крещенский сочельник: что нельзя делать и главные приметы этого дняКрещенский сочельник отмечается 18 января (фото из открытых источников)

Главные приметы этого дня:

  • Увидите полный месяц - будет разлив рек весной.
  • Если звезды на небе в эту ночь яркие - то ягнята дадут хорошее потомство.
  • Если выпал снег в Крещенский сочельник - год будут урожайным
  • Если на деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.
  • Какая погода в этот день - такая будет и на Масленицу.
  • Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым, с большим количеством гроз.
  • Если ночью звезд не видно - мало грибов будет осенью.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя убирать в доме, стирать белье, ругаться и обижаться.
  • Нельзя думать о плохом в этот день.
  • Не давайте и не берите в долг, иначе весь год будете отдавать.
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