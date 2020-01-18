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Водохресний святвечір: що не можна робити і головні прикмети цього дня

STYLERЖиття    18.01.2020 - 07:03
Водохресний святвечір: що не можна робити і головні прикмети цього дня
Свято 18 січня 2020 року (Колаж РБК-Україна)

18 січня православні вірять, що тала вода приносить силу і омолоджує

Яке сьогодні свято. 18 січня православні усього світу відзначають день Навечір'я Богоявлення Господнього або Водохресний святвечір. В цей день віруючі дотримуються суворого посту. Також наші пращури називали цей день "Голодна кутя". У цей період припинялися рясні застілля і веселощі. Люди готувалися до посту, варили прісне сочиво без масла і сиру. Дівчата 18 січня часто вмивалися снігом, щоб зробити шкіру більш білою і красивою.

Наші предки вірили, що сніг, зібраний у Водохресний вечір, здатний зціляти хвороби. Тому, снігом вмивалися, а талу воду довго зберігали

Водохресний вечір – день покаяння, готує віруючих до великого свята Водохреща, який відрізняється пишністю і врочистістю.

Водохресний святвечір: що не можна робити і головні прикмети цього дняВодохресний святвечір відзначається 18 січня (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

  • Побачите повний місяць - буде розлив річок навесні.
  • Якщо зірки на небі в цю ніч яскраві - то ягнята дадуть гарне потомство.
  • Якщо випав сніг у Водохресний святвечір - рік буде врожайним.
  • Якщо на деревах багато снігу, буде багатий урожай плодів і меду.
  • Яка погода у цей день, така буде і на Масницю.
  • Якщо дує сильний південний вітер, то літо буде дощовим, з великою кількістю гроз.
  • Якщо вночі зірок не видно - мало грибів буде восени.

не можна робити в цей день:

  • Не можна прибирати в будинку, прати білизну, лаятися і ображатися.
  • Не можна думати про погане в цей день.
  • Не давайте і не беріть у борг, інакше весь рік будете віддавати.
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