Водохресний святвечір: що не можна робити і головні прикмети цього дня

18 січня православні вірять, що тала вода приносить силу і омолоджує
Яке сьогодні свято. 18 січня православні усього світу відзначають день Навечір'я Богоявлення Господнього або Водохресний святвечір. В цей день віруючі дотримуються суворого посту. Також наші пращури називали цей день "Голодна кутя". У цей період припинялися рясні застілля і веселощі. Люди готувалися до посту, варили прісне сочиво без масла і сиру. Дівчата 18 січня часто вмивалися снігом, щоб зробити шкіру більш білою і красивою.
Наші предки вірили, що сніг, зібраний у Водохресний вечір, здатний зціляти хвороби. Тому, снігом вмивалися, а талу воду довго зберігали
Водохресний вечір – день покаяння, готує віруючих до великого свята Водохреща, який відрізняється пишністю і врочистістю.
Водохресний святвечір відзначається 18 січня (фото з відкритих джерел)