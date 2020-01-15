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Хрещення 2020: як підготуватися до купання в ополонці

STYLERЖиття    15.01.2020 - 07:03
Хрещення 2020: як підготуватися до купання в ополонці
Хрещення 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

На Хрещення не варто лізти в ополонку без підготовки

Водохреще святкують традиційно 19 січня. У цей день освячують водойми, і люди купаються в ополонках в пам'ять про те, що Ісус хрестився в річці Йордан. При цьому вважається, що захворіти в цей день неможливо, але лікарі радить все ж пройти підготовку.

Медики також говорять про те, що необхідно дотримуватися певних правил під час купання в крижаній воді. Готувати свій організм до пірнання в ополонці краще починати заздалегідь – з серпня. Але багато починають підготовку за 2-5 днів до свята.

Починати підготовку необхідно з контрастного душу. Але перед цим необхідно зробити зарядку, щоб розігріти м'язи. При цьому така зарядка повинна бути не менше 5 хвилин.

Хрещення 2020: як підготуватися до купання в ополонці

Хрещення (фото: РБК-Україна)

В душі перші дві хвилини рекомендується стояти під теплою водою, після чого потрібно перемикатися на холодну воду, але це потрібно робити поступово. При цьому обливатися потрібно починати зі ступнів, потім полити ікри, руки до ліктів і інші кінцівки.

На другий день потрібно збільшити час під холодною водою. На цей раз бажано стояти під душем повністю. Але під холодною водою не потрібно знаходиться більше 5-7 хвилин. При цьому температура води повинна бути не нижче 15 градусів.

Після повноцінного контрастного душу потрібно розтертися теплим рушником і одягнути халат разом із шкарпетками. Знаючі люди радять на другий день загартування ходити по снігу босими ногами, але потрібно швидко рухатися.

Кому не можна купатися на Водохреща у холодній воді

  • людям з хворобами серця і судин;
  • вагітним жінкам;
  • людям з температурою вище 37 градусів;
  • людям з хронічними захворюваннями сечостатевої, дихальної систем і носоглотки;
  • людям, які страждають епілепсією і нервовими захворюваннями;
  • людям з різними хворобами, включаючи діабет, туберкульоз коньюктівіт і т.д.
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