Крепостная - 21 и 22 серии 1 сезона смотреть онлайн

Двадцать первая и двадцать вторая серии нового проекта телеканала СТБ, Крепостная, вышли в эфир 12 марта

Сегодня, 12 марта, состоялись очередные серии нового костюмированного сериала Крепостная, который выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.

Смотреть 19,20 серии сериала Крепостная по ссылке:

До конца первого сезона остаются считанные серии, а события, которые происходят в новом костюмированном сериале телеканала СТБ, приобретают действительно жуткий оттенок.

Напомним, что в предыдущих сериях Крепостной, Алексей Косач вызвал на дуэль Григория Червинского, обвинив его в нечестном присвоении военных наград. Дуэль должна была состояться на рассвете, но хитрый Червинский предложил Алексею встретиться, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, однако ситуация вышла из-под контроля, завершившись дракой обезумевших мужчин.

Все решил один подлый выстрел Червинского, который попал Косачу прямо в сердце. Конечно же, Григорий Петрович сразу же решил замести следы, написав, якобы от имени Косача, предсмертную записку.

Тело Косача нашли только спустя некоторое время. Обнаружил бездыханного Алексея его ближайший друг Николай Дорошенко. Надо сказать, что служителям порядка, которые прибыли на место убийства, вариант с самоубийством показался абсурдным, поэтому над семейством Червинских сгустились тучи...

Но главное, как отреагирует на смерть своего возлюбленного Китти? И кто отважится сказать ей страшную новость?

Сериал Крепостная выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.