Кремзлики по-закарпатськи: найніжніша та соковита страва для вихідних

Що вам знадобиться:

Картопля велика - 4 шт.

Цибуля - 1 середня

Часник - 2 зубчики

Яйце - 1 шт.

Борошно - 1 ст. ложка

Сметана - 1 ст. ложка

Сіль та перець чорний мелений - на свій смак

Олія для смаження

Як готувати кремзлики

Картоплю почистити та натерти на дрібній тертці. Цибулину та часник також можна натерти, а можна дрібно накришити.

Натерту картопляну масу потрібно злегка віджати, щоб прибрати частину вологи. Можна покласти на деякий час на сито, щоб сік стік. Але не захоплюйтеся, щоб страва не вийшла суха.

Перекладаємо масу у глибоку миску, додаємо часник, цибулю, сметану, яйце. Все дуже добре вимішуємо до однорідності. Потім насипаємо борошно, додаємо спеції до свого смаку і знову все добре перемішуємо. Даємо масі постояти 10 хвилин.

Розігріваємо сковорідку, наливаємо олію, вогонь робимо невеликий. Великою столовою ложкою набираємо масу, перекладаємо на долоню, робимо кульку, а з неї - котлетку. Після цього відправляємо кремзлик на сковорідку.

Смажимо з двох боків до золотистої скоринки - приблизно по 8-10 хвилин. Час від часу перевертайте, щоб і серединка приготувалася, і сторони кремзлика не підгоріли.

Готові кремзлики перекладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб увібрався весь жир.

Подаємо кремзлики зі сметаною, грибною підливою, зеленню.