Кремзлики по-закарпатски: нежнейшее и сочное блюдо для выходных

Что вам понадобится:

Картофель большой - 4 шт.

Лук - 1 средний

Чеснок - 2 зубчика

Яйцо - 1 шт.

Мука - 1 ст. ложка

Сметана - 1 ст. ложка

Соль и перец черный молотый - по своему вкусу

Масло для жарки

Как готовить кремзлики

Картофель почистить и натереть на мелкой терке. Луковицу и чеснок можно натереть, а можно мелко накрошить.

Натертую картофельную массу нужно слегка отжать, чтобы убрать часть влаги. Можно положить на время на сито, чтобы сок стек. Но не увлекайтесь, чтобы блюдо не получилось сухое.

Перекладываем массу в глубокую миску, добавляем чеснок, лук, сметану, яйцо. Всё очень хорошо вымешиваем до однородности. Затем насыпаем муку, добавляем специи по своему вкусу и снова все хорошо перемешиваем. Даем массе постоять 10 минут.

Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло, огонь делаем небольшой. Большой столовой ложкой набираем массу, перекладываем на ладонь, делаем шарик, а из него – котлетку. После этого отправляем кремзлик на сковородку.

Жарим с двух сторон до золотистой корочки – примерно по 8-10 минут. Время от времени переворачивайте, чтобы и серединка приготовилась, и стороны кремзлика не подгорели.

Готовые кремзлики перекладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы впитался весь жир.

Подаем кремзлики со сметаной, грибной подливкой, зеленью.