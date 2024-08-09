Кременецький борщ з вишнями: рецепт незвичної страви з Тернопільської області

Українська кухня напрочуд різноманітна - лише для однієї страви існує не один десяток варіантів приготування. Так в різних регіонах є свої унікальні інгредієнти для борщу - десь додають чорнослив, десь - груші, а десь, як в Тернопільській області - вишні.
Про те, як готувати борщ з вишнями, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал зі старовинними рецептами "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".
Для того, щоб приготувати борщ з Тернопільської області, треба наступні продукти:
Приготування борщу починається з бульйону - для нього потрібно залити водою свинячі ребра і поставити каструлю на вогонь. Попередньо ребра радять вимочити - приблизно протягом години.
Також з ребрами слід покласти курятину. За автентичним рецептом використовують четвертину півня, проте можна використати четвертину курки.
Петрушку і зелену цибулю необхідно промити і зв'язати разом кулінарною ниткою. Це потрібно зробити, щоб зелень було легше витягати, адже вона не має розваритися, лише віддати аромат.
Після цього зелень потрібно додати до каструлі з м'ясом, повністю зануривши у воду. Під час закипання води, з поверхні необхідно знімати пінку від м'яса. Після того, як вода в каструлі закипить, м'ясо треба варити ще 1,5-2 години.
Молодий буряк необхідно помити і почистити, нарізати на скибочки. Стебла також використовуються, тож їх потрібно нарізати на менші шматочки, зрізавши жорсткі волокна.
Розтопіть на пательні смалець, всипте буряк - та тушкуйте його на невеликому вогні.
Протушкуйте буряк для борщу (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Додайте до м'яса сіль та перець, витягніть виварену зелень. За дві години після закипання води в каструлі потрібно поступово додавати інші продукти для борщу.
Промийте і почистьте картоплю. Наріжте її кубиками і вкиньте в каструлю з м'ясом. Після цього додайте горох, витягнувши курятину. Великий шматок м'яса потрібно розділити на менші, і потім знов покласти до каструлі.
Обережно пересипте в каструлю буряк. Моркву потрібно помити, почистити і нарізати на невеликі шматочки. В такому вигляді моркву потрібно додати в борщ.
Почистьте цибулю, наріжте її на невеликі кубики і обсмажте на смальці. Коли цибуля стане золотистою, додайте борошно, ретельно все перемішавши.
Поки смажиться цибуля, помийте і нашинкуйте капусту, всипте її в борщ. Проваріть інгредієнти і додайте попередньо промиті вишні.
Варити борщ потрібно до готовності картоплі. Після цього додайте цибулю, перемішайте страву - і варіть до повної готовності. Щоб борщ мав насичений смак, дайте страві трохи настоятися.
До речі, раніше ми писали про те, як готувати шпундру з буряками за рецептом Олени Щербань.
А також розповідали, як готувати капусняк з рулькою і чорносливом.