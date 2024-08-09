Кременецкий борщ с вишнями: рецепт необычного блюда с Тернопольской области

Украинская кухня удивительно разнообразна - только для одного блюда существует не один десяток вариантов приготовления. Так в разных регионах есть свои уникальные ингредиенты для борща - где-то добавляют чернослив, где-то - груши, а где-то, как в Тернопольской области - вишни.
О том, как готовить борщ с вишнями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал со старинными рецептами "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".
Для того чтобы приготовить борщ с Тернопольской области, нужны следующие продукты:
Приготовление борща начинается с бульона - для него нужно залить водой свиные ребра и поставить кастрюлю на огонь. Предварительно ребра советуют вымочить - примерно в течение часа.
Также с ребрами следует положить курятину. По аутентичному рецепту используют четверть петуха, однако можно использовать четверть курицы.
Петрушку и зеленый лук необходимо промыть и связать вместе кулинарной нитью. Это нужно сделать, чтобы зелень было легче извлекать, ведь она не должна развариться, только отдать аромат.
После этого зелень нужно добавить в кастрюлю с мясом, полностью погрузив в воду. При закипании воды с поверхности необходимо снимать пенку от мяса. После того как вода в кастрюле закипит, мясо надо варить еще 1,5-2 часа.
Молодую свеклу необходимо помыть и почистить, нарезать на ломтики. Стебли также используются, поэтому их нужно нарезать на меньшие кусочки, срезав жесткие волокна.
Растопите на сковороде смалец, всыпьте свеклу и тушите ее на небольшом огне.
Протушите свеклу для борща (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Добавьте в мясо соль и перец, вытащите вываренную зелень. Через два часа после закипания воды в кастрюле нужно постепенно добавлять другие продукты для борща.
Промойте и почистьте картофель. Нарежьте его кубиками и вбросьте в кастрюлю с мясом. После этого добавьте горох, вытащив курятину. Большой кусок мяса нужно разделить на меньшие, а затем снова положить в кастрюлю.
Осторожно пересыпьте в кастрюлю свеклу. Морковь нужно помыть, почистить и порезать на маленькие кусочки. В таком виде морковь нужно добавить в борщ.
Почистьте лук, нарежьте его на небольшие кубики и обжарьте на смальце. Когда лук станет золотистым, добавьте муку, тщательно все перемешав.
Пока жарится лук, помойте и нашинкуйте капусту, всыпьте ее в борщ. Проварите ингредиенты и добавьте предварительно промытые вишни.
Варить борщ нужно до готовности картофеля. После этого добавьте лук, перемешайте блюдо - и варите до полной готовности. Чтобы борщ обладал насыщенным вкусом, дайте блюду немного настояться.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить шпундру со свеклой по рецепту Елены Щербань.
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