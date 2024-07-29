Капусняк з рулькою і чорносливом: оригінальний рецепт української першої страви

Капусняк - один з найвідоміших українських варіантів супу, який готується з квашеною капустою. Незвичність цього рецепту в тому, що в суп додається чорнослив, а картопля відварюється окремо.

Про те, як готувати капусняк на рульці з чорносливом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для капусняку з чорносливом

Для приготування цієї незвичної першої страви потрібні ці продукти:

копчена рулька - 2 кг;

квашена капуста - 1 кг;

картопля - 1 кг;

чорнослив - 100 г;

перлова крупа - 100 г;

корінь петрушки - 2 шт.;

цибуля - 2 шт.;

сіль - 20 г;

перець-горошок - до смаку.

Як готувати капусняк з чорносливом на рульці

Пропорції в рецепті розраховані на велику каструлю або казан, проте їх можна змінювати відповідно до потрібного об'єму страви.

Спочатку потрібно приготувати м'ясний бульйон - для нього краще обрати більш жирне м'ясо. Рульку необхідно покласти в каструлю з холодною водою, додати сіль - і поставити на вогонь.

Очистьте цибулю і, не нарізаючи її, вкиньте до каструлі разом з коренем петрушки і перцем.

Після того, як вода закипить, варіть інгредієнти ще 40 хвилин на невеликому вогні. Час від часу потрібно знімати пінку. Водночас промийте перлову крупу декілька разів під проточною водою.

Коли рулька провариться, витягніть цибулю і всипте перлову крупу. Також всипте квашену капусту.

Однак перед цим її потрібно скуштувати - якщо капуста занадто кисла, її слід промити водою та відтиснути. Також капусту радять подрібнити на короткі смужки для зручності.

Додайте капусту до рульки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Щоб капуста дала навар, відварювати її слід досить довго. Після того, як минули 30 хвилин варіння, вкиньте в капусняк чорнослив. Особливого смаку надає копчений, проте можна обирати й звичайний.

Водночас його краще додати менше, аніж більше - інакше він просто затьмарить смак квашеної капусти. Перемішайте суп і продовжуйте варити капусняк на невеликому вогні до повної готовності інгредієнтів.

В цей час в окремій каструлі зваріть картоплю - можна обрати як молоду, так і стару. Коли капуста буде готова, витягніть рульку та наріжте її на невеликі шматки, відділивши м'ясо від кістки.

Розлийте капусняк по тарілках, викладіть нарізану рульку та відварену картоплю - і старовинна страва готова.