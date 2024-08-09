Кременецкий борщ с вишнями: рецепт необычного блюда с Тернопольской области

Украинская кухня удивительно разнообразна - только для одного блюда существует не один десяток вариантов приготовления. Так в разных регионах есть свои уникальные ингредиенты для борща - где-то добавляют чернослив, где-то - груши, а где-то, как в Тернопольской области - вишни.

О том, как готовить борщ с вишнями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал со старинными рецептами "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".

Что нужно для борща с вишнями

Для того чтобы приготовить борщ с Тернопольской области, нужны следующие продукты:

вода - 5 л;

ребра свиные - 500 г;

курица - четвертина;

вишни - 1 стакан;

капуста молодая - 0,7-1 кг;

картофель молодой - 8 шт.;

морковь молодая - 2 шт.;

свекла молодая (со стеблями) - 12 шт.;

лук - 1 шт.;

петрушка - 1 пучок;

горох молодой - 1 стакан;

зеленый лук - 3 стебля;

мука - 2 ст. л.;

лавровый лист - 2 шт.;

черный перец-горошек - 8 шт.;

душистый перец - 2 шт.;

смалец - 2 ст. л.;

соль - по вкусу.

Как готовить борщ с вишнями

Приготовление борща начинается с бульона - для него нужно залить водой свиные ребра и поставить кастрюлю на огонь. Предварительно ребра советуют вымочить - примерно в течение часа.

Также с ребрами следует положить курятину. По аутентичному рецепту используют четверть петуха, однако можно использовать четверть курицы.

Петрушку и зеленый лук необходимо промыть и связать вместе кулинарной нитью. Это нужно сделать, чтобы зелень было легче извлекать, ведь она не должна развариться, только отдать аромат.

После этого зелень нужно добавить в кастрюлю с мясом, полностью погрузив в воду. При закипании воды с поверхности необходимо снимать пенку от мяса. После того как вода в кастрюле закипит, мясо надо варить еще 1,5-2 часа.

Молодую свеклу необходимо помыть и почистить, нарезать на ломтики. Стебли также используются, поэтому их нужно нарезать на меньшие кусочки, срезав жесткие волокна.

Растопите на сковороде смалец, всыпьте свеклу и тушите ее на небольшом огне.

Протушите свеклу для борща (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Добавьте в мясо соль и перец, вытащите вываренную зелень. Через два часа после закипания воды в кастрюле нужно постепенно добавлять другие продукты для борща.

Промойте и почистьте картофель. Нарежьте его кубиками и вбросьте в кастрюлю с мясом. После этого добавьте горох, вытащив курятину. Большой кусок мяса нужно разделить на меньшие, а затем снова положить в кастрюлю.

Осторожно пересыпьте в кастрюлю свеклу. Морковь нужно помыть, почистить и порезать на маленькие кусочки. В таком виде морковь нужно добавить в борщ.

Почистьте лук, нарежьте его на небольшие кубики и обжарьте на смальце. Когда лук станет золотистым, добавьте муку, тщательно все перемешав.

Пока жарится лук, помойте и нашинкуйте капусту, всыпьте ее в борщ. Проварите ингредиенты и добавьте предварительно промытые вишни.

Варить борщ нужно до готовности картофеля. После этого добавьте лук, перемешайте блюдо - и варите до полной готовности. Чтобы борщ обладал насыщенным вкусом, дайте блюду немного настояться.