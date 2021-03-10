В Кременчуге женщины схватили за ноги самоубийцу, который прыгнул с моста (видео)

"Ребята, помогите, пожалуйста, мы его на руках держим. Он не держится там ни за что", - выкрикивала в отчаянии одна из женщин навстречу полицейским.

Сообщается, что мужчина прыгнул с Крюковского моста. Но две женщины успели в последний момент схватить его за ноги и так и держали до приезда правоохранителей.

"На днях совместный экипаж патрульных и нацгвардейцев получил сообщение о том, что на Крюковском мосту мужчина пытается покончить с собой. Оперативно прибыв на вызов, стражи порядка увидели двух женщин, которые держали мужчину, что пытался прыгнуть в воду", - рассказывают правоохранители.

Они тут же бросились на спасение самоубийцы. Его обвязали веревкой и вытянули на мост.

"Отдельно благодарим женщин за неравнодушие, человечность, гражданскую позицию, благодаря которой удалось спасти человеческую жизнь", - отметили патрульные.

В Кременчуге женщины держали самоубийцу за ноги (видео: facebook.com/watch/kremenchukpolice)