В Кременчуге женщины схватили за ноги самоубийцу, который прыгнул с моста (видео)

В Кременчуге две женщины героически спасали самоубийцу, который прыгнул с моста. Они удерживали его за ноги, пока не приехала подмога.
Видео спасения появилось на странице Патрульной полиции Кременчуга в Facebook.
"Ребята, помогите, пожалуйста, мы его на руках держим. Он не держится там ни за что", - выкрикивала в отчаянии одна из женщин навстречу полицейским.
Сообщается, что мужчина прыгнул с Крюковского моста. Но две женщины успели в последний момент схватить его за ноги и так и держали до приезда правоохранителей.
"На днях совместный экипаж патрульных и нацгвардейцев получил сообщение о том, что на Крюковском мосту мужчина пытается покончить с собой. Оперативно прибыв на вызов, стражи порядка увидели двух женщин, которые держали мужчину, что пытался прыгнуть в воду", - рассказывают правоохранители.
Они тут же бросились на спасение самоубийцы. Его обвязали веревкой и вытянули на мост.
"Отдельно благодарим женщин за неравнодушие, человечность, гражданскую позицию, благодаря которой удалось спасти человеческую жизнь", - отметили патрульные.
В Кременчуге женщины держали самоубийцу за ноги (видео: facebook.com/watch/kremenchukpolice)
Ранее мы писали, что в Днепре мужчина совершил самоубийство в больнице, оставив перед этим записку.
Также сообщалось, что в TikTok появился новый флешмоб, призывающий к массовому суициду.