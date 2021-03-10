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В Кременчуге женщины схватили за ноги самоубийцу, который прыгнул с моста (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Кременчуге две женщины героически спасали самоубийцу, который прыгнул с моста. Они удерживали его за ноги, пока не приехала подмога.

Видео спасения появилось на странице Патрульной полиции Кременчуга в Facebook.

"Ребята, помогите, пожалуйста, мы его на руках держим. Он не держится там ни за что", - выкрикивала в отчаянии одна из женщин навстречу полицейским.

Сообщается, что мужчина прыгнул с Крюковского моста. Но две женщины успели в последний момент схватить его за ноги и так и держали до приезда правоохранителей.

"На днях совместный экипаж патрульных и нацгвардейцев получил сообщение о том, что на Крюковском мосту мужчина пытается покончить с собой. Оперативно прибыв на вызов, стражи порядка увидели двух женщин, которые держали мужчину, что пытался прыгнуть в воду", - рассказывают правоохранители.

Они тут же бросились на спасение самоубийцы. Его обвязали веревкой и вытянули на мост.

"Отдельно благодарим женщин за неравнодушие, человечность, гражданскую позицию, благодаря которой удалось спасти человеческую жизнь", - отметили патрульные.

В Кременчуге женщины держали самоубийцу за ноги (видео: facebook.com/watch/kremenchukpolice)

Ранее мы писали, что в Днепре мужчина совершил самоубийство в больнице, оставив перед этим записку.

Также сообщалось, что в TikTok появился новый флешмоб, призывающий к массовому суициду.

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