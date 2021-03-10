У Кременчуці жінки схопили за ноги самогубця, який стрибнув з мосту (відео)

У Кременчуці дві жінки героїчно рятували самогубця, який стрибнув з мосту. Вони тримали його за ноги, поки не приїхала підмога.
Відео порятунку з'явилося на сторінці Патрульної поліції Кременчука Facebook.
"Хлопці, допоможіть, будь ласка, ми його на руках тримаємо. Він не тримається там ні за що", - вигукувала в розпачі одна з жінок назустріч поліцейським.
Повідомляється, що чоловік стрибнув з Крюківського мосту. Але дві жінки встигли в останній момент схопити його за ноги і так і тримали до приїзду правоохоронців.
"Днями спільний екіпаж патрульних і нацгвардійців отримав повідомлення про те, що на Крюківському мосту чоловік намагається покінчити з собою. Оперативно прибувши на виклик, правоохоронці побачили двох жінок, які тримали чоловіка, що намагався стрибнути у воду", - розповідають правоохоронці.
Вони відразу кинулися на порятунок самогубці. Його обв'язали мотузкою та витягли на міст.
"Окремо дякуємо жінкам за небайдужість, людяність, громадянську позицію, завдяки якій вдалося врятувати людське життя", - зазначили патрульні.
У Кременчуці жінки тримали самогубцю за ноги (відео: facebook.com/watch/kremenchukpolice)
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Також повідомлялося, що в TikTok з'явився новий флешмоб, що закликає до масового суїциду.