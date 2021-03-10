RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Кременчуці жінки схопили за ноги самогубця, який стрибнув з мосту (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Кременчуці дві жінки героїчно рятували самогубця, який стрибнув з мосту. Вони тримали його за ноги, поки не приїхала підмога.

Відео порятунку з'явилося на сторінці Патрульної поліції Кременчука Facebook.

"Хлопці, допоможіть, будь ласка, ми його на руках тримаємо. Він не тримається там ні за що", - вигукувала в розпачі одна з жінок назустріч поліцейським.

Повідомляється, що чоловік стрибнув з Крюківського мосту. Але дві жінки встигли в останній момент схопити його за ноги і так і тримали до приїзду правоохоронців.

"Днями спільний екіпаж патрульних і нацгвардійців отримав повідомлення про те, що на Крюківському мосту чоловік намагається покінчити з собою. Оперативно прибувши на виклик, правоохоронці побачили двох жінок, які тримали чоловіка, що намагався стрибнути у воду", - розповідають правоохоронці.

Вони відразу кинулися на порятунок самогубці. Його обв'язали мотузкою та витягли на міст.

"Окремо дякуємо жінкам за небайдужість, людяність, громадянську позицію, завдяки якій вдалося врятувати людське життя", - зазначили патрульні.

У Кременчуці жінки тримали самогубцю за ноги (відео: facebook.com/watch/kremenchukpolice)

Раніше ми писали, що в Дніпрі чоловік скоїв самогубство в лікарні, залишивши перед цим записку.

Також повідомлялося, що в TikTok з'явився новий флешмоб, що закликає до масового суїциду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України самогубство
Читайте також
У Кривому Розі викрили "групу смерті": керувала 15-річна школярка
На Закарпатті повісилася школярка: могла стати жертвою суїцидальної флешмобу в мережі
Прогноз погоди