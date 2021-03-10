У Кременчуці жінки схопили за ноги самогубця, який стрибнув з мосту (відео)

"Хлопці, допоможіть, будь ласка, ми його на руках тримаємо. Він не тримається там ні за що", - вигукувала в розпачі одна з жінок назустріч поліцейським.

Повідомляється, що чоловік стрибнув з Крюківського мосту. Але дві жінки встигли в останній момент схопити його за ноги і так і тримали до приїзду правоохоронців.

"Днями спільний екіпаж патрульних і нацгвардійців отримав повідомлення про те, що на Крюківському мосту чоловік намагається покінчити з собою. Оперативно прибувши на виклик, правоохоронці побачили двох жінок, які тримали чоловіка, що намагався стрибнути у воду", - розповідають правоохоронці.

Вони відразу кинулися на порятунок самогубці. Його обв'язали мотузкою та витягли на міст.

"Окремо дякуємо жінкам за небайдужість, людяність, громадянську позицію, завдяки якій вдалося врятувати людське життя", - зазначили патрульні.

У Кременчуці жінки тримали самогубцю за ноги (відео: facebook.com/watch/kremenchukpolice)