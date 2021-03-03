В TikTok появился новый флешмоб, призывающий к массовому суициду

"Люди, вы тоже ждете 3 марта?", "Встретимся 3 марта", "Я просто теперь жду 3 марта", Кто знает суть тренда, то знает, встретимся 3 марта", - говорится в постах подростков в TikTok.

Отметим, что соцсеть попыталась противодействовать опасным намерениям. Провокационные видео удаляются, а хештеги #3марта, #суицид и #суицидвыход заблокированы. Вместо них TikTok показывает номер телефона доверия и сообщает про ресурсы поддержки.

Отметим, что про опасные флешмобы в TikTok заговорили после трагического случая в лицее Боярки. Две ученицы присоединились к призыву "выпить 40 таблеток и посмотреть, что будет".

Школьницы выпили препарат Дротаверин, после чего одна из них умерла. Такой же случай произошел 17 февраля в Умани с тем же препаратом - две восьмиклассницы попали в больницу.

В TikTok запустили новый флешмоб с призывом к массовому суициду.