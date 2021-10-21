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В Кременчуге в садике на детей рухнуло дерево: 4-летняя девочка в коме

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Кременчуг, Четверг 21 октября 2021 18:12
В Кременчуге в садике на детей рухнуло дерево: 4-летняя девочка в коме Коллаж РБК-Украина: в Кременчуге в садике детей травмировало упавшее дерево
Автор: Владимир Костырин

Под Полтавой в Кременчуге на территории детского садика дерево обвалилось на малышей и воспитателя, которые прогуливались во двое. В результате рухнувший ствол сильно травмировал 5-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, также пострадала и сама женщина.

Об этом 21 октября передали в пресс-службе полиции Полтавской области.

Отмечается, что в момент падения тополя в это время во дворе садика прогуливались 18 детей.

По факту ЧП правоохранители открыли уголовное производство. Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК.

Начато следствие, детали и обстоятельства происшествия выясняются.

Местная пресса уточняет, что инцидент произошел в детсаде №19.

У мальчика медики диагностировали перелом бедра. Девочку поместили в реанимацию - ребенок находится в коме. Воспитательницу с травмами госпитализировали в местную больницу.

Заместитель директора департамента здравоохранения Людмила Пономаренко рассказала, что сейчас одного ребенка перевели в травматологическое отделение. Состояние девочки - критическое, пишет "Кременчугская газета".

Предварительно стало известно, что когда дети гуляли в павильоне и когда поднялся ветер, воспитательница повела их в группу - в этот момент и произошло происшествие.

Отмечается также, что дерево было не аварийное, а кронованое.

Сегодняшний случай уже обсудили на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил о создании специальной комиссии.

В Кременчуге в садике на детей рухнуло дерево: 4-летняя девочка в комеВ Кременчуге в садике на детей рухнуло дерево: 4-летняя девочка в коме

В Кременчуге в садике на детей рухнуло дерево (фото: pl.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в сентябре в Харькове 6-летний мальчик попал в реанимацию из-за падения ворот на школьном стадионе.

Напомним также, недавно под Черниговом в одной из школ обвалился потолок в классе.

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