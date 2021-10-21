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У Кременчуці в садочку на дітей завалилося дерево: 4-річна дівчинка в комі

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Кременчук, Четвер 21 жовтня 2021 18:12
У Кременчуці в садочку на дітей завалилося дерево: 4-річна дівчинка в комі Колаж РБК-Україна: у Кременчуці в садку дітей травмувало дерево, що впало
Автор: Володимир Костирін

Під Полтавою в Кременчуці на території дитячого садка дерево обвалилося на малюків і вихователя, які прогулювалися у двоє. В результаті впав стовбур сильно травмував 5-річного хлопчика і 4-річну дівчинку, також постраждала і сама жінка.

Про це 21 жовтня передали в прес-службі поліції Полтавської області.

Відзначається, що в момент падіння тополі в цей час у дворі садка прогулювалися 18 дітей.

За фактом НП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Попередня кваліфікація-ч.2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей) КК.

Розпочато слідство, деталі та обставини події з'ясовуються.

Місцева преса уточнює, що інцидент стався в дитсадку №19.

У хлопчика медики діагностували перелом стегна. Дівчинку помістили в реанімацію - дитина знаходиться в комі. Виховательку з травмами госпіталізували до місцевої лікарні.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко розповіла, що зараз одну дитину перевели до травматологічного відділення. Стан дівчинки - критичний, пише "Кременчуцька газета".

Попередньо стало відомо, що коли діти гуляли в павільйоні й коли піднявся вітер, вихователька повела їх в групу - в цей момент і сталася НП.

Зазначається також, що дерево було аварійне, а кроноване.

Сьогоднішній випадок вже обговорили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Мер Кременчука Віталій Малецький заявив про створення спеціальної комісії.

У Кременчуці в садочку на дітей завалилося дерево: 4-річна дівчинка в коміУ Кременчуці в садочку на дітей завалилося дерево: 4-річна дівчинка в комі

У Кременчуці в садочку на дітей завалилося дерево (фото: pl.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у вересні в Харкові 6-річний хлопчик потрапив до реанімації через падіння воріт на шкільному стадіоні.

Нагадаємо також, нещодавно під Черніговом в одній зі шкіл обвалилася стеля в класі.

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