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Разбило парты и стулья: в одной из школ Черниговской области обвалился потолок в классе

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Четверг 23 сентября 2021 13:41
Разбило парты и стулья: в одной из школ Черниговской области обвалился потолок в классе Фото: в лицее обвалился потолок (facebook.com/novgorod.siversky)
Автор: Инна Собора

В Новгород-Северском Черниговской области в школе обвалился потолок. От удара разбились парты и стулья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Новгород-Северской городской территориальной общины.

Инцидент произошел в гимназии №1. Потолок обвалился, когда дети вышли на перерыв. Из-за этого никто не пострадал.

Однако ситуацией крайне обеспокоены родители.

В горсовете поясняют: администрация гимназии с официальными обращениями по поводу необходимости ремонта потолка не обращалась.

"Сейчас принимаются соответствующие решения в этом направлении... В отделе образования срочно создали комиссию, обследовали место происшествия, выяснили обстоятельства. По результатам проверки будет проведен ремонт потолка", - сообщают в горсовете.

Кроме того, директор гимназии предоставила акты проверок технической комиссии образовательного учреждения состояния зданий. Выяснилось, что обвал потолка случается уже в третий раз.

Фото: в Новгород-Северском обвалился потолок в школе (facebook.com/novgorod.siversky)

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Черниговская область школа
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