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В Кременчуге ребенок получил травму позвоночника в парке развлечений: малышка в тяжелом состоянии

Автор: Анна Шиканова

В Кременчуге 12-летняя девочка получила травму позвоночника и шеи в местном парке развлечений. Ребенок прыгал на батуте вечером в понедельник, 26 июля, в парке "Приднепровский".

Как сообщает "Кременчугская газета", на место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и девочку оперативно доставили в детскую городскую больницу.

Медики травматологического отделения диагностировали у ребенка травму шеи, ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника и компрессионный перелом тела. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

Причиной падения ребенка могла стать неустойчивая конструкция развлечения или нарушение правил безопасности.

Какие батуты безопасные

  • Батут должен стоять на ровной поверхности, на расстоянии 2,5-3 метров от деревьев, проводов и других конструкций
  • Если в комплекте с батутом нет специальной защитной сетки, то ее нужно приобрести и установить отдельно. Это минимизирует риск падения и травмирования.
  • На батуте одновременно может прыгать только один человек, прыжки сразу нескольких детей одновременно повышают риск падения и травм.
  • Во время прыжка нужно находится в центре батута и не пытаться повторять трюки из интернета.
  • Нельзя прыгать на батуте после дождя, так как поверхность будет скользкой и опасной.
  • На батут не стоит допускать детей до 3 лет. А детей более старшего возраста – нельзя оставлять без присмотра.

Кто ответит за травму ребенка в парке развлечений

Если батут не был тщательно закреплен или установлен с нарушением требований безопасности, то за травму ребенка будет отвечать владелец этого развлечения.

Юристы рекомендуют определить родителям владельца территории, где стоят неисправные игровые элементы, а также владельца данного развлечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что юрист объяснила родителям, кто должен отвечать за травмы на детских площадках.

А также мы писали о том, что в Черновцах ребенок получил тяжелые травмы во время прыжков на батуте.

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