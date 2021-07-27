В Кременчуге ребенок получил травму позвоночника в парке развлечений: малышка в тяжелом состоянии

В Кременчуге 12-летняя девочка получила травму позвоночника и шеи в местном парке развлечений. Ребенок прыгал на батуте вечером в понедельник, 26 июля, в парке "Приднепровский".
Как сообщает "Кременчугская газета", на место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и девочку оперативно доставили в детскую городскую больницу.
Медики травматологического отделения диагностировали у ребенка травму шеи, ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника и компрессионный перелом тела. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.
Причиной падения ребенка могла стать неустойчивая конструкция развлечения или нарушение правил безопасности.
Если батут не был тщательно закреплен или установлен с нарушением требований безопасности, то за травму ребенка будет отвечать владелец этого развлечения.
Юристы рекомендуют определить родителям владельца территории, где стоят неисправные игровые элементы, а также владельца данного развлечения.
Напомним, ранее мы писали о том, что юрист объяснила родителям, кто должен отвечать за травмы на детских площадках.
А также мы писали о том, что в Черновцах ребенок получил тяжелые травмы во время прыжков на батуте.