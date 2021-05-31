Ребенок травмировался на детской площадке: адвокат объяснила, куда обращаться родителям

В Украине дети стали чаще травмироваться на детских площадках. Недавно двухлетний ребенок лишился пальца во время катания на горке в Ровно и причиной тому – некачественный ремонт конструкции.

Куда обращаться родителям в таких ситуациях, и кто должен отвечать за детские травмы на площадках, рассказала адвокат из Ровно Татьяна Бидюк в комментарии для " Суспільне ".

Нужно определить владельца участка

Она объяснила, что в первую очередь родители травмированного ребенка должны начать с владельца территории, где стоят игровые элементы. Часто бывает так, что детские площадки устанавливают в городе накануне выборов и это влияет на то, кто понесет ответственность за несчастные случаи.

"Когда какие-то активисты, общественные организации это делают, тогда мы ищем владельца земельного участка – личность, которая отвечает за земельный участок. Поскольку владение обязывает, в таких случаях именно владелец земельного участка несет ответственность за все негативные последствия, совершенные на его имуществе", - отметила Татьяна Бидюк.

Адвокат добавила, что если в гражданском доступе участок – города, коммунального предприятия, придомовая территория ОСББ, то владелец этой земли на 100% обязан контролировать, что происходит на этом участке и именно он будет отвечать.

При передаче такого участка в пользование городского совета, в документах отмечают личности тех, на кого возлагают ответственность за контроль того, что происходит на этом участке.

"После пользователя есть подрядчик. Но начинаем всегда от владельца и далее – к меньшему. Тогда все-таки найдем того, кто будет ответственный. Если мы не найдем, то возвращаемся к владельцу и сначала", - пояснила Бидюк.

Детскую площадку строят или ремонтируют

Если детскую площадку еще строят или уже ремонтируют, то территория вокруг объекта должна быть огорожена, чтобы исключить к нему доступ посторонних, в том числе и детей. В таком случае ответственность ложится на балансодержателя, заказчика этого строительства или подрядчика.

Адвокат добавила, что нужно выяснить, была ли разделена ответственность между всеми участниками и как заключался договор на выполнение работ. Красная лента в виде ограждения проблему не решает. На злополучной площадке поставили красные ленты, но там продолжали играть дети.

"Красная лента не убережет ни одного ребенка и не остановит – должно быть ограждение, невозможность доступа однозначно. Должны быть знаки, таблички, то, что человек поймет. Надо установить и написать таким образом, чтобы заказчик, подрядчик, субподрядчик, исполнитель – могли снять с себя ответственность", - подчеркнула Бидюк.