Сломала оба предплечья: в Черновцах девочка упала с батута и серьезно травмировалась
Фото: в Черновцах девочка упала с батута и травмировалась (pixabay)
В Черновцах 10-летняя девочка упала с батута и сломала оба предплечья. Ребенка с травмами госпитализировали.
Об этом сообщает "Молодой Буковинец".
Так, инцидент произошел, 4 июля, в одном из торговых центров на Гравитоне.
Девочку госпитализировали в больницу с закрытыми переломами обоих предплечий. Впоследствии медики сообщили о случае в полицию.
Однако, правоохранители закрыли уголовное производство, ведь родители девочки говорят, что несчастный случай произошел по собственной неосторожности ребенка и они не имеют никаких претензий к торговому центру, где травмировалась их дочь.
Ранее мы сообщали, в Тернополе девочку ударил током автомат с игрушками.
Также в Харькове от удара током возле батута погибла девушка.