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Сломала оба предплечья: в Черновцах девочка упала с батута и серьезно травмировалась

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Черновцы, Вторник 06 июля 2021 18:43
Сломала оба предплечья: в Черновцах девочка упала с батута и серьезно травмировалась Фото: в Черновцах девочка упала с батута и травмировалась (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Черновцах 10-летняя девочка упала с батута и сломала оба предплечья. Ребенка с травмами госпитализировали.

Об этом сообщает "Молодой Буковинец".

Так, инцидент произошел, 4 июля, в одном из торговых центров на Гравитоне.

Девочку госпитализировали в больницу с закрытыми переломами обоих предплечий. Впоследствии медики сообщили о случае в полицию.

Однако, правоохранители закрыли уголовное производство, ведь родители девочки говорят, что несчастный случай произошел по собственной неосторожности ребенка и они не имеют никаких претензий к торговому центру, где травмировалась их дочь.

Ранее мы сообщали, в Тернополе девочку ударил током автомат с игрушками.

Также в Харькове от удара током возле батута погибла девушка.

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